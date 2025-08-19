CIDADE

Cidade brasileira que asfaltou seus rios hoje sofre com as consequências

Capital que é vista como metrópole já abrigou dezenas de rios limpos e cheios de vida

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06:24

A canalização dos córregos sem planejamento trouxe problemas que persistem até hoje Crédito: Reprodução/Youtube

Pouca gente sabe, mas São Paulo é repleta de rios e córregos. A impressão contrária acontece porque a maior parte deles foi soterrada para abrir espaço a avenidas e construções.

Quando as tempestades caem sobre a capital, esses cursos d’água voltam à tona, extravasando e trazendo para as ruas a água que não cabe mais em suas galerias.

Onde foram parar os rios?

Grande parte das águas paulistanas acabou canalizada e escondida sob concreto, decisão que foi tomada sem planejamento e que gera sérios problemas até os dias atuais.

“Como as pessoas não conseguiram fazer especulação imobiliária em cima dos córregos, ofereceram para as ruas serem os córregos. O resto virou habitação”, explica Rodolfo Costa e Silva, coordenador do programa de despoluição do Rio Tietê, em entrevista à Fapesp.

Essa transformação dos rios em São Paulo ocorreu rapidamente. No começo do século 20, era comum os moradores aproveitarem o Tietê para nadar, pescar e passear de barco.

Com o tempo, o lazer cedeu lugar à poluição. O despejo crescente de esgoto doméstico e industrial fez com que, nos anos 1950, o rio já fosse visto como esgoto a céu aberto, condição que ainda não mudou.

Marcas da água no passado

“O crescimento populacional, econômico e o mercado de terras fez a cidade caminhar em direção aos rios”, diz o historiador Janes Jorge, que é professor da Unifesp à Fapesp.

Essas presenças continuam registradas nos bairros paulistanos, como Água Funda, Água Rasa, Rio Pequeno e Vila Nova Cachoeirinha.