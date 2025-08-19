Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade brasileira que asfaltou seus rios hoje sofre com as consequências

Capital que é vista como metrópole já abrigou dezenas de rios limpos e cheios de vida

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06:24

A canalização dos córregos sem planejamento trouxe problemas que persistem até hoje
A canalização dos córregos sem planejamento trouxe problemas que persistem até hoje Crédito: Reprodução/Youtube

Pouca gente sabe, mas São Paulo é repleta de rios e córregos. A impressão contrária acontece porque a maior parte deles foi soterrada para abrir espaço a avenidas e construções.

Quando as tempestades caem sobre a capital, esses cursos d’água voltam à tona, extravasando e trazendo para as ruas a água que não cabe mais em suas galerias.

Rio Sucuri

Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
Rio Sucuri por Reprodução
1 de 12
Rio Sucuri por Reprodução

Onde foram parar os rios?

Grande parte das águas paulistanas acabou canalizada e escondida sob concreto, decisão que foi tomada sem planejamento e que gera sérios problemas até os dias atuais.

“Como as pessoas não conseguiram fazer especulação imobiliária em cima dos córregos, ofereceram para as ruas serem os córregos. O resto virou habitação”, explica Rodolfo Costa e Silva, coordenador do programa de despoluição do Rio Tietê, em entrevista à Fapesp.

Essa transformação dos rios em São Paulo ocorreu rapidamente. No começo do século 20, era comum os moradores aproveitarem o Tietê para nadar, pescar e passear de barco.

Com o tempo, o lazer cedeu lugar à poluição. O despejo crescente de esgoto doméstico e industrial fez com que, nos anos 1950, o rio já fosse visto como esgoto a céu aberto, condição que ainda não mudou.

Marcas da água no passado

“O crescimento populacional, econômico e o mercado de terras fez a cidade caminhar em direção aos rios”, diz o historiador Janes Jorge, que é professor da Unifesp à Fapesp.

Essas presenças continuam registradas nos bairros paulistanos, como Água Funda, Água Rasa, Rio Pequeno e Vila Nova Cachoeirinha.

“Se você abrir um guia de ruas de São Paulo, você vai ver um monte de referência à água que está naquele lugar, ou que esteve visível naquele local”, conta Luiz Campos Júnior, co-criador da iniciativa Rios e Ruas também à Fapesp.

Mais recentes

Imagem - O gigante verde à beira-mar que guarda histórias e recordes

O gigante verde à beira-mar que guarda histórias e recordes
Imagem - Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa

Irmã de Faustão estreia no SBT e assume como diretora de programa
Imagem - MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

MC Daniel teria sido barrado ao tentar entrar com Anitta em área VIP da festa de Bruna Marquezine

MAIS LIDAS

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
01

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
02

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
03

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil