Cientistas revelam a diferença de idade ideal para um relacionamento durar

Desvende o segredo da longevidade nos relacionamentos: uma pesquisa aponta a diferença de idade mais eficaz para casais

Muitos acreditam que "o amor é cego" e que a idade é apenas um número em um relacionamento. No entanto, um estudo científico recente contesta essa visão romântica, revelando que a diferença etária pode sim determinar o futuro do seu romance. >

Esta pesquisa da Universidade Emory, nos Estados Unidos, oferece uma perspectiva sobre a durabilidade dos casamentos. Ela sugere que, para que um relacionamento prospere, a diferença de idade ideal pode ser muito menor do que se imagina.>

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores analisaram dados de 3.000 pessoas, buscando correlações entre a idade dos parceiros e a estabilidade da união. Os resultados, apresentados no portal Marie Claire, são bastante esclarecedores para quem busca um amor para a vida toda.>

A idade na lente do público

O histórico amoroso de figuras como Leonardo DiCaprio, de 48 anos, famoso por preferir parceiras com menos de 25, ou Robert De Niro, que se tornou pai aos 79 com sua companheira de 45, sempre movimenta a mídia.>

Também chamou atenção mundial a eleição do presidente francês Emmanuel Macron, de 45 anos, em 2017, casado com Brigitte Trogneux, 25 anos mais velha e hoje com 70.>