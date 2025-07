CASA

Importada da China, casa cápsula vira tendência entre os que procuram moradia barata

Entenda como a residência importada da China redefine a rapidez e eficiência na construção civil

Importada da China, a casa cápsula desembarca no Brasil como uma alternativa moderna e eficiente para habitação e turismo, com montagem que leva apenas duas horas. >

Design moderno e instalação em duas horas

Estrutura robusta e tecnologia de ponta

Fabricada com aço galvanizado e alumínio, a casa cápsula combina leveza com resistência. Seu design arrojado se adapta a diferentes paisagens e climas, do litoral às regiões mais frias do sul do país.>