Inquilinos indesejados

Sua casa pode estar infestada sem você perceber: como se livrar das traças

Acabe de vez com as traças com métodos caseiros e eficazes!

Agência Correio

Publicado em 27 de junho de 2025 às 11:00

Crédito: Imagem gerada por IA

As traças-de-prata, os temidos "percevejos da umidade", podem se reproduzir muito rapidamente, transformando pequenos focos em grandes infestações em pouco tempo. Agir logo, portanto, é a chave para evitar que esses visitantes indesejados causem mais problemas em sua casa. >

Felizmente, existem métodos simples e eficazes que você pode aplicar para combater esses insetos. Com as ferramentas certas e um pouco de atenção, é possível eliminar essas pragas e restaurar a tranquilidade e a higiene dos seus ambientes. Descubra como agir!>

Traças comem livros e roupas 1 de 3

Muitas vezes difíceis de notar devido ao seu tamanho e cor, as traças-de-prata deixam marcas em papéis e tecidos, como pequenos buracos ou manchas. Assim, identificar os locais infestados é o primeiro passo para aplicar as soluções e garantir um resultado eficiente.>

Soluções para o problema

Uma solução rápida para combater as traças-de-prata é aplicar álcool etílico diretamente nos locais que você identificou como infestados. >

Outra opção é o ácido bórico, que age de forma eficiente quando espalhado nas juntas de azulejos e nas pequenas frestas onde esses insetos se escondem. >

Ação duradoura e natural

Para alcançar resultados realmente duradouros, a terra diatomácea (TD) é uma aliada poderosa. Espalhe-a nas áreas afetadas; ela desidrata os insetos naturalmente, eliminando-os sem o uso de produtos químicos agressivos. Repita o processo se for necessário para garantir a eficácia.>

Arejamento e impermeabilização

Garanta que todos os ambientes do lar permaneçam bem arejados, já que o excesso de umidade serve de atrativo para esses pequenos invasores. >

Prefira vedantes com composição cimentícia para tampar ranhuras e fissuras, descartando o uso de silicone, que pode sofrer degradação. Medidas aparentemente simples como essas são determinantes para evitar o problema. >

Gerenciamento de umidade

Solucione prontamente qualquer tipo de infiltração ou goteira no imóvel. Não permita o acúmulo de materiais celulósicos ou têxteis em áreas com tendência à umidade, pois esses itens funcionam como abrigo perfeito e fonte nutricional para os insetos prateados. >