ROMANCE

Claudia Leitte comemora 19 anos de união e faz declaração ao marido: 'Nosso amor pertence a Ele'

Cantora compartilhou fotos da trajetória do casal e usou a fé como base da relação

Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 10:39

Claudia Leitte comemora 19 anos de união e faz declaração ao marido Crédito: Instagram/Reprodução

A cantora Claudia Leitte celebrou, neste sábado (7), 19 anos de casamento com o empresário Marcio Pedreira. A artista marcou a data com uma publicação nas redes sociais, onde compartilhou um carrossel de fotos que relembram momentos da história do casal.

Na legenda, Claudia falou sobre o início da vida a dois e destacou a fé como um dos pilares da relação. “Hoje é nosso aniversário de casamento! Há 19 anos demos um salto no escuro, acreditando que quem nos uniu cuidaria de tudo. Absolutamente tudo!”, escreveu.

Entre os registros publicados estão uma foto feita na manhã deste sábado, outra do momento em que os dois deixam o altar após a cerimônia e uma imagem ao lado da avó da cantora, Nizuca. A artista também reafirmou o compromisso com o marido.

“É com a certeza de que o nosso amor pertence a Ele que reafirmo, meu marido, que até Jesus Cristo voltar, sou sua mulher, com todo meu coração, alma, força e entendimento”, declarou.

No texto, a cantora ainda brincou com o companheiro e celebrou a trajetória construída juntos. “Parabéns por ter uma esposa tão maravilhosa!”, escreveu em tom bem-humorado.

Claudia e Marcio estão juntos desde 2007 e são pais de Davi, Rafael e Bela. O casal se conheceu ainda na adolescência, quando estudavam na mesma escola, mas o relacionamento começou anos depois.