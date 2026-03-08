Acesse sua conta
Claudia Leitte comemora 19 anos de união e faz declaração ao marido: 'Nosso amor pertence a Ele'

Cantora compartilhou fotos da trajetória do casal e usou a fé como base da relação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 10:39

Claudia Leitte comemora 19 anos de união e faz declaração ao marido Crédito: Instagram/Reprodução

A cantora Claudia Leitte celebrou, neste sábado (7), 19 anos de casamento com o empresário Marcio Pedreira. A artista marcou a data com uma publicação nas redes sociais, onde compartilhou um carrossel de fotos que relembram momentos da história do casal.

Na legenda, Claudia falou sobre o início da vida a dois e destacou a fé como um dos pilares da relação. “Hoje é nosso aniversário de casamento! Há 19 anos demos um salto no escuro, acreditando que quem nos uniu cuidaria de tudo. Absolutamente tudo!”, escreveu.

Cláudia Leitte se apresenta no circuito Barra-Ondina

Cláudia Leitte se apresenta no circuito Barra-Ondina por Tomze Fonseca/ AgNews
Cláudia Leitte se apresenta no circuito Barra-Ondina por Tomze Fonseca/ AgNews
Cláudia Leitte se apresenta no circuito Barra-Ondina por Tomze Fonseca/ AgNews
Cláudia Leitte se apresenta no circuito Barra-Ondina por Tomze Fonseca/ AgNews
Cláudia Leitte se apresenta no circuito Barra-Ondina por Tomze Fonseca/ AgNews
Look da cantora é inspirado na árvore dendezeiro por Tomze Fonseca/ AgNews
1 de 6
Cláudia Leitte se apresenta no circuito Barra-Ondina por Tomze Fonseca/ AgNews

Entre os registros publicados estão uma foto feita na manhã deste sábado, outra do momento em que os dois deixam o altar após a cerimônia e uma imagem ao lado da avó da cantora, Nizuca. A artista também reafirmou o compromisso com o marido.

“É com a certeza de que o nosso amor pertence a Ele que reafirmo, meu marido, que até Jesus Cristo voltar, sou sua mulher, com todo meu coração, alma, força e entendimento”, declarou.

No texto, a cantora ainda brincou com o companheiro e celebrou a trajetória construída juntos. “Parabéns por ter uma esposa tão maravilhosa!”, escreveu em tom bem-humorado.

Claudia e Marcio estão juntos desde 2007 e são pais de Davi, Rafael e Bela. O casal se conheceu ainda na adolescência, quando estudavam na mesma escola, mas o relacionamento começou anos depois.

A cerimônia religiosa de casamento foi realizada em Hotel Convento do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, um dos espaços mais tradicionais da capital baiana.

Claudia Leitte

