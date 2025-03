FAMÍLIA AFLITA

Com doença cardíaca rara, filha de Juliano Cazarré volta a ser internada

Mãe da criança usou o Instagram para pedir orações

A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (05) para compartilhar a notícia que a filha do casal de 2 anos, Maria Valentina, precisou voltar ao hospital após apresentar sinais de infecção. A pequena nasceu com a rara Anomalia de Ebstein e vive uma rotina de internações e tratamentos. >