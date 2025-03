DE FÉRIAS

Com voo de 13 horas, Léo Santana e Lore Improta curtem viagem romântica na Turquia

Casal compartilhou detalhes da aventura a dois nas redes sociais

O casal está hospedado no Museum Hotel. Com mais de 30 quartos e suítes, as residências em cavernas sustentáveis do hotel armazenam a coleção de antiguidades e artefatos otomanos, persas e romanos do proprietário. Chegando no local, Léo até brincou com a baixa temperatura. “Saímos do sol para o frio”, disse, mostrando o termômetro marcando 16 graus. >