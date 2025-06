ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Comer doce aumenta a vontade por açúcar? Cientistas desvendam mito

Pesquisa indica que ideia de que doce “vicia” pode ser mais crença popular do que ciência

Uma pesquisa apresentada durante o congresso Nutrition 2025 avaliou essa questão a fundo. O estudo, liderado por Kees de Graaf, professora de nutrição da Universidade de Wageningen, na Holanda, observou o comportamento de pessoas com diferentes níveis de consumo de açúcar por um período de seis meses.>

Segundo a pesquisadora, a crença de que comer açúcar leva ao desejo constante por doces nunca foi confirmada com evidência científica sólida. A equipe decidiu investigar se realmente existe uma relação entre o consumo contínuo de doces e o aumento da vontade por esse tipo de alimento.>

Como foi feita a pesquisa

O estudo contou com 180 adultos, divididos em três grupos. O primeiro consumia doces em pequena quantidade, de acordo com as recomendações nutricionais. O segundo tinha uma ingestão moderada e o terceiro foi incentivado a comer mais sobremesas ao longo dos seis meses.>