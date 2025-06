DICAS

Como acabar com infiltrações usando só 3 itens que você tem em casa

A solução definitiva para goteiras está na sua cozinha e custa quase nada, aprenda já este método

O pedreiro da SOS na Construção traz uma excelente notícia para quem sofre constantemente com goteiras. Ele compartilha uma técnica engenhosa que utiliza apenas três materiais caseiros, capazes de eliminar as infiltrações de vez do seu imóvel. >