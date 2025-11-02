Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como saber se meu ente querido que morreu está bem?

A resposta, segundo pesquisadores, teólogos e psicólogos, envolve tanto a fé quanto a ciência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 08:00

Dia de Finados
Dia de Finados Crédito: Shutterstock

No Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, cemitérios de todo o país se enchem de flores, velas e orações. Entre os visitantes, uma dúvida silenciosa se repete: será que quem eu amo está em paz? A resposta, segundo pesquisadores, teólogos e psicólogos, envolve tanto a fé quanto a ciência e, principalmente, a forma como cada pessoa elabora o luto.

Homenagem a quem morreu vai além do dia do enterro ou do velório e não precisa ser feita no cemitério

Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
Dia de Finados por Shutterstock
1 de 10
Dia de Finados por Shutterstock

Do ponto de vista científico, não há comprovação de que a consciência continue existindo após a morte. Estudos em neurociência, como os revisados pela revista Frontiers in Human Neuroscience e pela Nature, mostram que as experiências conscientes dependem da atividade cerebral. Quando o cérebro deixa de funcionar, também cessam as percepções e os pensamentos. Ainda assim, pesquisadores reconhecem que rituais religiosos e simbólicos ajudam as pessoas a encontrar sentido e conforto diante da perda, fortalecendo o equilíbrio emocional e o processo de aceitação.

Leia mais

Imagem - Confira o que abre e fecha no Dia dos Finados em Salvador e Região Metropolitana

Confira o que abre e fecha no Dia dos Finados em Salvador e Região Metropolitana

Imagem - Dia de Finados: orações para lembrar com fé e amor de quem já partiu

Dia de Finados: orações para lembrar com fé e amor de quem já partiu

Imagem - Dia de Finados: 50 mensagens de conforto e esperança para quem perdeu alguém querido

Dia de Finados: 50 mensagens de conforto e esperança para quem perdeu alguém querido

Para as religiões, porém, a morte não é um fim, mas uma passagem. No cristianismo, o Catecismo da Igreja Católica (parágrafos 1020 a 1050) ensina que as almas dos fiéis “estão com Cristo” e aguardam a ressurreição. As orações feitas no Dia de Finados são, portanto, uma forma de interceder e desejar luz aos que partiram.

No espiritismo, de acordo com O Livro dos Espíritos e a Federação Espírita Brasileira (FEB), o espírito permanece consciente após a morte e continua aprendendo em planos mais sutis. Já nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, o falecido retorna ao plano espiritual, sendo reverenciado como ancestral, o chamado egun, num ciclo de continuidade e respeito, segundo estudos do Museu Afro Brasil e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Independentemente da crença, líderes religiosos e pesquisadores concordam que o que mais importa é a forma como a memória de quem partiu é cultivada. De acordo com o padre e teólogo jesuíta Fernando Sampaio, “o amor e o perdão são as maiores expressões de paz para quem está do outro lado”. No espiritismo, o mesmo princípio se aplica: emoções positivas, como gratidão e carinho, são compreendidas como formas de elevar a energia do espírito, ajudando-o a seguir em serenidade.

Na psicologia, essa ideia encontra respaldo no conceito de “vínculo contínuo”, desenvolvido pela professora Maria Helena Pereira Franco, da PUC-SP, uma das maiores especialistas em tanatologia do país. Ela explica que “o luto não é esquecimento, mas transformação: continuamos ligados a quem amamos, mas de outro modo”. Segundo a pesquisadora, manter lembranças afetuosas, realizar gestos simbólicos e permitir-se viver a saudade são maneiras saudáveis de elaborar a perda e encontrar paz interior.

Não há sinais universais que indiquem se um ente querido “está bem” após a morte. O que há são caminhos que trazem serenidade: acender uma vela, rezar, visitar o túmulo, fazer o bem em memória da pessoa amada. Para os religiosos, esses gestos ajudam a manter a conexão espiritual; para os psicólogos, são rituais que organizam o luto e transformam a dor em lembrança.

Neste Dia de Finados, mais do que buscar respostas no além, talvez o essencial seja cultivar o amor que permanece. Honrar quem partiu é continuar vivendo com propósito, e é justamente nessa continuidade que mora a certeza de que, de algum modo, quem amamos está em paz.

Tags:

Morte Luto

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada