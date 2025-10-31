Confira o que abre e fecha no Dia dos Finados em Salvador e Região Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:30
O feriado do Dia dos Comerciários será na próximo domingo (2). Confira abaixo o que abre e fecha na data, que altera o horário de funcionamento de shoppings e supermercados em Salvador e na Região Metropolitana.
Shopping Bela Vista
Lojas âncoras e alimentação: 12h às 21h
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Supermercado GBarbosa: 12h às 19h
Cineflix Bela Vista: consulte a programação no site
Alpha Fitness: consulte o horário no site
Salvador Shopping
Funcionamento normal: 12h às 21h
Salvador Norte Shopping
Funcionamento normal: 12h às 21h
Shopping Paseo
Youplay: 13h às 19h
Lojas e quiosques: funcionamento opcional
Restaurantes: a partir das 12h
Parque Shopping Bahia
Todo o shopping: 11h às 21h
Shopping Barra
Lojas: 12h às 20h
Praça de alimentação e lazer: 12h às 20h
Shopping Center Lapa
Praça de alimentação: 11h às 19h
Lojas e quiosques: fechados
Cine Imperial: consulte a programação no site
Boulevard Shopping Camaçari
Smartfit: 8h às 14h
Praça de alimentação: 12h às 21h
Lojas âncoras: 13h às 21h (Le Biscuit, Renner, Riachuelo, C&A e Americanas)
Lojas, salão de beleza, barbearia e espaços infantis: 14h às 21h
Lotérica, SAC e cartórios: fechados
Cinema: consulte a programação