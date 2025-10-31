Acesse sua conta
Confira o que abre e fecha no Dia dos Finados em Salvador e Região Metropolitana

Feriado no próximo domingo (2) altera horário de funcionamento de estabelecimentos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:30

Comércio varejista em Salvador
Comércio varejista em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

O feriado do Dia dos Comerciários será na próximo domingo (2). Confira abaixo o que abre e fecha na data, que altera o horário de funcionamento de shoppings e supermercados em Salvador e na Região Metropolitana.

Shopping Bela Vista

Lojas âncoras e alimentação: 12h às 21h

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Supermercado GBarbosa: 12h às 19h

Cineflix Bela Vista: consulte a programação no site

Alpha Fitness: consulte o horário no site

Salvador Shopping

Funcionamento normal: 12h às 21h

Salvador Norte Shopping

Funcionamento normal: 12h às 21h

Shopping Paseo

Youplay: 13h às 19h

Lojas e quiosques: funcionamento opcional

Restaurantes: a partir das 12h

Parque Shopping Bahia

Todo o shopping: 11h às 21h

Shopping Barra

Lojas: 12h às 20h

Praça de alimentação e lazer: 12h às 20h

Shopping Center Lapa

Praça de alimentação: 11h às 19h

Lojas e quiosques: fechados

Cine Imperial: consulte a programação no site

Boulevard Shopping Camaçari

Smartfit: 8h às 14h

Praça de alimentação: 12h às 21h

Lojas âncoras: 13h às 21h (Le Biscuit, Renner, Riachuelo, C&A e Americanas)

Lojas, salão de beleza, barbearia e espaços infantis: 14h às 21h

Lotérica, SAC e cartórios: fechados

Cinema: consulte a programação

