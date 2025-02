FAMOSOS

Compositora lembra como Ivete decidiu gravar Energia de Gostosa: 'Na cara de pau'

Cantora ligou 3h da manhã e foi ignorada, mas conseguiu avisar: 'Vou gravar essa porr*!"

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 16:50

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

Muita gente está com 'Energia de Gostosa' na cabeça. A música interpretada por Ivete Sangalo já é um grande hit e aposta para o Carnava 2025. Mas você sabe como essa canção chegou até a cantora?>

No podcast Acarajé Cortadinho, as compositoras contaram a história. A canção é do grupo Escrito por Elas em parceria com Rafa Lemos. Quando elas acabaram de compor, todas perceberam imediatamente que a música era a cara de mainha. "A gente falou: isso aqui é muito Ivete Sangalo!". Foi então que uma integrante decidiu arriscar e procurou Cínthia Sangalo.>

"Cheguei na cara de pau e falei que tinha composições, falei também um pouco do Escrito por Elas, acho que isso chamou a atenção. Apesar de não ser uma música 100% do Escrito por Elas, porque tem também Rafa Lemos na composição, mas saiu em uma roda do Escrito. E aí eu acabei falando com ela (Cinthia), mandei um áudio. Ela não respondeu", conta.>