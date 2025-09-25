TABALHO

Conheça as 'gambiarras' mais usadas para burlar o home office

Levantamento de casos reais mostra que tem gente que bate o ponto em motel e faz reunião “sozinha” por horas a fio

MetrópoIes

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:37

Home Office Crédito: Reprodução

A demissão de pessoas que, supostamente, tentam burlar o home office entrou na ordem do dia depois do corte de cerca de mil funcionários, promovido pelo Itaú, no início de setembro. Desde então, muito se falou sobre os recursos tecnológicos que as empresas utilizam para controlar a atividade dos trabalhadores. Faltou, contudo, detalhar quais gambiarras têm sido usadas pelos empregados para burlar o trabalho remoto.

