Conheça as 'gambiarras' mais usadas para burlar o home office

Levantamento de casos reais mostra que tem gente que bate o ponto em motel e faz reunião “sozinha” por horas a fio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:37

A demissão de pessoas que, supostamente, tentam burlar o home office entrou na ordem do dia depois do corte de cerca de mil funcionários, promovido pelo Itaú, no início de setembro. Desde então, muito se falou sobre os recursos tecnológicos que as empresas utilizam para controlar a atividade dos trabalhadores. Faltou, contudo, detalhar quais gambiarras têm sido usadas pelos empregados para burlar o trabalho remoto.

Levantamento feito pelo Metrópoles, com especialistas do setor e com base em casos reais, mostrou que existem ao menos cinco práticas mais comuns usadas para simular atividade de funcionários, que fingem estar trabalhando em home office.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

