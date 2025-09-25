Conheça as 'gambiarras' mais usadas para burlar o home office

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:37
A demissão de pessoas que, supostamente, tentam burlar o home office entrou na ordem do dia depois do corte de cerca de mil funcionários, promovido pelo Itaú, no início de setembro. Desde então, muito se falou sobre os recursos tecnológicos que as empresas utilizam para controlar a atividade dos trabalhadores. Faltou, contudo, detalhar quais gambiarras têm sido usadas pelos empregados para burlar o trabalho remoto.
Home Office
Levantamento feito pelo Metrópoles, com especialistas do setor e com base em casos reais, mostrou que existem ao menos cinco práticas mais comuns usadas para simular atividade de funcionários, que fingem estar trabalhando em home office.