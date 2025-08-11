SAÚDE

Conheça o chá que turbina a memória e protege o cérebro

Apesar dos efeitos positivos, é importante controlar o consumo e buscar orientação

Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:38

Os antioxidantes do chá ajudam a combater o estresse oxidativo e proteger as funções cerebrais Crédito: Freepik

Quando se pensa em foco e disposição, o café costuma ser a primeira opção. No entanto, ele não é o único com esse tipo de benefício.

Com origem chinesa e indiana, o chá verde também contém cafeína e pode manter o cérebro mais desperto. Além disso, colabora com a memória, o foco e a retenção de informações.

Produzido a partir das folhas da planta Camellia sinensis, o chá verde tem sabor amargo, mas é muito consumido. Ele combina cafeína com antioxidantes, aminoácidos, vitaminas B, C e E, e minerais como magnésio, cálcio, potássio e zinco.

A força vem da combinação

Segundo um estudo de 2017 publicado na revista Phytomedicine, os efeitos do chá verde sobre o cérebro não se devem a um único ingrediente.

O impacto positivo na cognição ocorre graças à interação entre a cafeína e a L-teanina. Quando estão separadas, os efeitos são mais leves.

A L-teanina é um aminoácido que aparece no chá verde e no chá branco. Ela melhora o foco, aumenta a atenção, favorece o sono e ainda protege o cérebro contra os efeitos dos radicais livres.

Benefícios sim, mas com limites

Um levantamento feito no Japão com mais de 40 mil adultos revelou que aqueles que tomavam cinco ou mais xícaras de chá verde por dia tiveram menor mortalidade ao longo de 11 anos. O hábito pode, portanto, estar ligado a uma vida mais longa.

Mesmo com esses benefícios, o consumo deve ser consciente e, preferencialmente, acompanhado por um profissional. A cafeína pode afetar o sono, causar dores de cabeça em pessoas sensíveis e até aumentar a pressão.