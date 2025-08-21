Acesse sua conta
Conheça os efeitos da tradição japonesa de tomar banho de areia

Costume secular japonês ajuda a purificar a pele e promover relaxamento

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:11

Sessões duram cerca de 15 minutos e são monitoradas pela equipe
Sessões duram cerca de 15 minutos e são monitoradas pela equipe Crédito: Reprodução/Youtube

O Japão é famoso internacionalmente por suas águas termais, conhecidas como onsen. Mas quem procura uma vivência fora do comum pode encontrar em Beppu, na província de Oita, algo ainda mais peculiar.

Nessa região, além dos banhos quentes, existe a opção de se cobrir com areia aquecida. E não se trata apenas de um costume local: visitantes de fora também têm a chance de experimentar a prática.

Ritual especial

Beppu fica situada na ilha de Kyushu, ao sul do país, e sua intensa atividade geotérmica faz com que vapores escapem do solo. Ali, não apenas a água, mas também certas áreas de areia são aquecidas naturalmente.

Um exemplo bastante conhecido é o Beppu Kaihin Sunayu, que significa “Praia de areia para banho de Beppu”. Nesse espaço, turistas podem se deitar e desfrutar de um verdadeiro banho de areia.

A prática existe há mais de três séculos e já foi alvo de estudos científicos. Os resultados apontam benefícios em casos de reumatismo, além de ajudar a reduzir o estresse e processos inflamatórios.

Como é feito

A experiência começa quando a pessoa se acomoda em uma pequena cova preparada para ela. Em seguida, funcionários aplicam sobre o corpo a areia formada por grãos bem finos.

A areia é moldada ao redor do corpo, enquanto a cabeça fica apoiada em um travesseiro do mesmo material, permitindo que o visitante admire o mar durante o ritual.

O cenário em si já encanta, mas o que realmente impressiona é a sensação do calor vindo da areia aquecida.

O peso e a temperatura proporcionam um relaxamento intenso. Logo nos primeiros instantes, a pessoa sente como se as toxinas e impurezas fossem eliminadas através da pele.

Não há motivo de preocupação, pois a equipe acompanha tudo para evitar temperaturas exageradas. Em geral, cada sessão dura aproximadamente 15 minutos.

Após sair da areia, a etapa seguinte é tomar um banho comum para remover os grãos restantes. É nesse ponto que os efeitos positivos ficam ainda mais perceptíveis.

Aceita tatuagens

Um detalhe curioso é que esse local recebe visitantes tatuados, algo pouco comum nos banhos coletivos japoneses. Normalmente, pessoas com tatuagem não são aceitas nesses espaços.

No Beppu Kaihin Sunayu, pagando 1,5 mil ienes (cerca de R$70), o cliente recebe um “ingresso de areia” e um yukata, vestimenta tradicional usada antes da prática.

Esse traje cobre grande parte do corpo, o que faz com que tatuagens pequenas possam passar despercebidas entre os outros participantes.

