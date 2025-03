GASTRONOMIA

Conhece o Baião de Dois do Mar? Aprenda a fazer receita que vai mudar a cara do almoço de domingo

Super saborosa, a versão eleva o nível do prato que já é um clássico nordestino

A convite do Jornal CORREIO, o chef Gabryel Boaventura ensina uma receita deliciosa e super fácil de fazer. O Baião de Dois do Mar é uma releitura do clássico nordestino Baião de Dois, que leva camarão e lambreta (opcional) entre os ingredientes. Ficou curioso e quer surpreender no almoço de domingo? Anote a receita!>