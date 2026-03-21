ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (21 de março): energia de renovação impulsiona decisões e novos começos

O dia favorece atitudes mais ousadas, iniciativas pessoais e mudanças que vinham sendo adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 21 de março, traz impulso para agir e sair da inércia. É um ótimo momento para começar algo novo, tomar decisões importantes e confiar mais na própria intuição.

Áries: O dia pede atitude e iniciativa. Aproveite para dar o primeiro passo em algo que você vinha adiando.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Touro: Um ritmo mais tranquilo ajuda você a organizar ideias e finanças. Evite decisões precipitadas.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Conversas e conexões podem abrir portas interessantes. Fique atento às oportunidades ao seu redor.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Câncer: O foco em casa e na família traz equilíbrio. Decisões emocionais pedem mais cautela.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Sua confiança pode atrair boas oportunidades. Use seu carisma a seu favor.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Organização será essencial para aproveitar melhor o dia. Pequenos ajustes trazem grandes resultados.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra: O dia favorece decisões importantes. Confie mais na sua capacidade de escolher o melhor caminho.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 8

Escorpião: Intuição em alta ajuda você a enxergar além do óbvio. Use isso a seu favor.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 7

Sagitário: Vontade de explorar e sair da rotina pode trazer experiências positivas.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio: O foco em objetivos ajuda a avançar. Evite distrações desnecessárias.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas ganham força hoje. Compartilhar pensamentos pode render bons frutos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Peixes: Sensibilidade e empatia fortalecem relações. Um bom dia para cuidar de si e dos outros.

Cor da sorte: Azul claro