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Cor e número da sorte de hoje (21 de março): energia de renovação impulsiona decisões e novos começos

O dia favorece atitudes mais ousadas, iniciativas pessoais e mudanças que vinham sendo adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 21 de março, traz impulso para agir e sair da inércia. É um ótimo momento para começar algo novo, tomar decisões importantes e confiar mais na própria intuição.

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Áries: O dia pede atitude e iniciativa. Aproveite para dar o primeiro passo em algo que você vinha adiando.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Touro: Um ritmo mais tranquilo ajuda você a organizar ideias e finanças. Evite decisões precipitadas.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Conversas e conexões podem abrir portas interessantes. Fique atento às oportunidades ao seu redor.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: O foco em casa e na família traz equilíbrio. Decisões emocionais pedem mais cautela.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Sua confiança pode atrair boas oportunidades. Use seu carisma a seu favor.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Organização será essencial para aproveitar melhor o dia. Pequenos ajustes trazem grandes resultados.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia favorece decisões importantes. Confie mais na sua capacidade de escolher o melhor caminho.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 8

Escorpião: Intuição em alta ajuda você a enxergar além do óbvio. Use isso a seu favor.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 7

Sagitário: Vontade de explorar e sair da rotina pode trazer experiências positivas.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O foco em objetivos ajuda a avançar. Evite distrações desnecessárias.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas ganham força hoje. Compartilhar pensamentos pode render bons frutos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Peixes: Sensibilidade e empatia fortalecem relações. Um bom dia para cuidar de si e dos outros.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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