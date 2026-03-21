Cor e número da sorte de hoje (21 de março): energia de renovação impulsiona decisões e novos começos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de março de 2026 às 09:00
A energia de hoje, 21 de março, traz impulso para agir e sair da inércia. É um ótimo momento para começar algo novo, tomar decisões importantes e confiar mais na própria intuição.
Áries: O dia pede atitude e iniciativa. Aproveite para dar o primeiro passo em algo que você vinha adiando.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Touro: Um ritmo mais tranquilo ajuda você a organizar ideias e finanças. Evite decisões precipitadas.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Gêmeos: Conversas e conexões podem abrir portas interessantes. Fique atento às oportunidades ao seu redor.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
O drink que combina com cada signo
Câncer: O foco em casa e na família traz equilíbrio. Decisões emocionais pedem mais cautela.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leão: Sua confiança pode atrair boas oportunidades. Use seu carisma a seu favor.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem: Organização será essencial para aproveitar melhor o dia. Pequenos ajustes trazem grandes resultados.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Libra: O dia favorece decisões importantes. Confie mais na sua capacidade de escolher o melhor caminho.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 8
Escorpião: Intuição em alta ajuda você a enxergar além do óbvio. Use isso a seu favor.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 7
Sagitário: Vontade de explorar e sair da rotina pode trazer experiências positivas.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 4
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Capricórnio: O foco em objetivos ajuda a avançar. Evite distrações desnecessárias.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 10
Aquário: Ideias criativas ganham força hoje. Compartilhar pensamentos pode render bons frutos.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 11
Peixes: Sensibilidade e empatia fortalecem relações. Um bom dia para cuidar de si e dos outros.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 12