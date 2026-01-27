ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (27 de janeiro): os signos aprendem a evitar atalhos e proteger o que é valioso

O dia pede mais atenção às escolhas financeiras, às relações de confiança e às decisões feitas sem pressa

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta terça-feira, dia 27 de janeiro, convida os signos a olharem com mais cuidado para acordos, promessas e caminhos aparentemente fáceis. O momento favorece atitudes responsáveis, escolhas diretas e decisões tomadas com clareza, especialmente quando o assunto envolve dinheiro, estudos e compromissos de longo prazo. As cores e números da sorte ajudam a manter o foco e evitar desgastes desnecessários. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia favorece investimentos pensados com calma e foco no futuro. Evitar pressa ajuda você a preservar energia e tomar decisões mais seguras.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Touro: Organização e análise cuidadosa trazem mais estabilidade emocional e prática. Escolher bem em quem confiar evita frustrações ao longo do dia.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 1

Gêmeos: O dia pede mais critério nas relações e menos julgamentos impulsivos. Direcionar energia para planejamento ajuda a manter o equilíbrio mental.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Câncer: Aprendizados e boas oportunidades surgem quando você mantém a calma. Investir energia em estudos e decisões estruturadas traz bons resultados.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 22

Leão: Evitar intermediários e resolver tudo de forma direta traz mais segurança. O dia favorece crescimento gradual e decisões bem calculadas.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 9

Virgem: Organização emocional e prática ajuda a evitar conflitos desnecessários. Ajustes simples no dia a dia melhoram bastante sua produtividade.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 2

Libra: O dia pede limites claros e menos envolvimento em problemas alheios. Investir energia no que traz estabilidade preserva sua paz.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Escorpião: Desafios surgem para testar sua paciência e capacidade de adaptação. Direcionar energia para soluções práticas evita desgaste emocional.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Sagitário: Mudanças positivas acontecem quando você ajusta sua forma de agir. O dia favorece crescimento financeiro e avanços nos estudos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Capricórnio: O momento pede revisão de acordos e mais cuidado com promessas. Investir energia em organização ajuda a retomar o controle.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Aquário: Atenção aos detalhes evita problemas futuros. O dia favorece decisões práticas e escolhas feitas com responsabilidade.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Peixes: Sensibilidade e foco precisam caminhar juntos hoje. Evitar distrações ajuda você a avançar com mais segurança.

Cor da sorte: Bege