Cor e número da sorte de hoje (27 de janeiro): os signos aprendem a evitar atalhos e proteger o que é valioso

Giuliana Mancini
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta terça-feira, dia 27 de janeiro, convida os signos a olharem com mais cuidado para acordos, promessas e caminhos aparentemente fáceis. O momento favorece atitudes responsáveis, escolhas diretas e decisões tomadas com clareza, especialmente quando o assunto envolve dinheiro, estudos e compromissos de longo prazo. As cores e números da sorte ajudam a manter o foco e evitar desgastes desnecessários. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia favorece investimentos pensados com calma e foco no futuro. Evitar pressa ajuda você a preservar energia e tomar decisões mais seguras.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Touro: Organização e análise cuidadosa trazem mais estabilidade emocional e prática. Escolher bem em quem confiar evita frustrações ao longo do dia.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 1
Gêmeos: O dia pede mais critério nas relações e menos julgamentos impulsivos. Direcionar energia para planejamento ajuda a manter o equilíbrio mental.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 7
Câncer: Aprendizados e boas oportunidades surgem quando você mantém a calma. Investir energia em estudos e decisões estruturadas traz bons resultados.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 22
Leão: Evitar intermediários e resolver tudo de forma direta traz mais segurança. O dia favorece crescimento gradual e decisões bem calculadas.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 9
Virgem: Organização emocional e prática ajuda a evitar conflitos desnecessários. Ajustes simples no dia a dia melhoram bastante sua produtividade.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 2
Libra: O dia pede limites claros e menos envolvimento em problemas alheios. Investir energia no que traz estabilidade preserva sua paz.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 8
Escorpião: Desafios surgem para testar sua paciência e capacidade de adaptação. Direcionar energia para soluções práticas evita desgaste emocional.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 8
Sagitário: Mudanças positivas acontecem quando você ajusta sua forma de agir. O dia favorece crescimento financeiro e avanços nos estudos.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Capricórnio: O momento pede revisão de acordos e mais cuidado com promessas. Investir energia em organização ajuda a retomar o controle.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 4
Aquário: Atenção aos detalhes evita problemas futuros. O dia favorece decisões práticas e escolhas feitas com responsabilidade.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Peixes: Sensibilidade e foco precisam caminhar juntos hoje. Evitar distrações ajuda você a avançar com mais segurança.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 9