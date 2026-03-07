Cor e número da sorte de hoje (7 de março): os signos encontram novas chances de crescer e reorganizar prioridades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de março de 2026 às 09:00
A energia de hoje, 7 de março, incentiva ajustes importantes na rotina e nas escolhas pessoais. Muitos signos podem perceber oportunidades onde antes havia dúvida, principalmente em assuntos ligados ao trabalho e às finanças. Também é um bom momento para fortalecer vínculos e valorizar pequenas conquistas. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, confiança e equilíbrio emocional ao longo do dia.
Áries: O dia favorece decisões rápidas que podem trazer progresso no trabalho. Um conselho ou apoio inesperado ajuda a enxergar novas possibilidades.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Touro: Organização financeira traz mais segurança e tranquilidade. Conversas produtivas ajudam a alinhar expectativas no trabalho.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 14
Gêmeos: Boas ideias podem ganhar destaque e abrir espaço para novos projetos. O contato com amigos ou colegas traz motivação extra.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 6
Câncer: Um momento de calma ajuda a colocar pensamentos em ordem. Pequenas vitórias no trabalho reforçam sua confiança.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 2
Leão: Sua determinação pode atrair oportunidades interessantes. Evitar impulsividade nas decisões ajuda a manter tudo sob controle.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 11
Virgem: Um dia favorável para organizar planos e resolver pendências. Seu esforço tende a ser reconhecido por pessoas importantes.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 5
Libra: O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal faz diferença hoje. Um encontro ou conversa pode trazer boas perspectivas.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 18
Escorpião: Determinação ajuda a avançar em metas importantes. Uma oportunidade inesperada pode surgir no campo profissional.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 7
Sagitário: Novas ideias ampliam suas possibilidades de crescimento. Um convite ou notícia positiva pode animar o dia.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Capricórnio: Disciplina e foco ajudam a resolver tarefas pendentes. Uma conversa franca fortalece relações pessoais.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 12
Aquário: Criatividade pode abrir caminhos interessantes hoje. Evite se sobrecarregar e valorize momentos de pausa.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 10
Peixes: Sensibilidade ajuda a perceber oportunidades ao seu redor. Um gesto de carinho ou apoio fortalece laços importantes.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 4