ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (7 de março): os signos encontram novas chances de crescer e reorganizar prioridades

O dia favorece atitudes práticas, reavaliação de planos e decisões que podem abrir caminhos mais seguros para o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 7 de março, incentiva ajustes importantes na rotina e nas escolhas pessoais. Muitos signos podem perceber oportunidades onde antes havia dúvida, principalmente em assuntos ligados ao trabalho e às finanças. Também é um bom momento para fortalecer vínculos e valorizar pequenas conquistas. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, confiança e equilíbrio emocional ao longo do dia.

Áries: O dia favorece decisões rápidas que podem trazer progresso no trabalho. Um conselho ou apoio inesperado ajuda a enxergar novas possibilidades.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Touro: Organização financeira traz mais segurança e tranquilidade. Conversas produtivas ajudam a alinhar expectativas no trabalho.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 14

Gêmeos: Boas ideias podem ganhar destaque e abrir espaço para novos projetos. O contato com amigos ou colegas traz motivação extra.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 6

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Câncer: Um momento de calma ajuda a colocar pensamentos em ordem. Pequenas vitórias no trabalho reforçam sua confiança.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 2

Leão: Sua determinação pode atrair oportunidades interessantes. Evitar impulsividade nas decisões ajuda a manter tudo sob controle.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 11

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Virgem: Um dia favorável para organizar planos e resolver pendências. Seu esforço tende a ser reconhecido por pessoas importantes.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 5

Libra: O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal faz diferença hoje. Um encontro ou conversa pode trazer boas perspectivas.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 18

Escorpião: Determinação ajuda a avançar em metas importantes. Uma oportunidade inesperada pode surgir no campo profissional.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 7

Sagitário: Novas ideias ampliam suas possibilidades de crescimento. Um convite ou notícia positiva pode animar o dia.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: Disciplina e foco ajudam a resolver tarefas pendentes. Uma conversa franca fortalece relações pessoais.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 12

Aquário: Criatividade pode abrir caminhos interessantes hoje. Evite se sobrecarregar e valorize momentos de pausa.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 10

Peixes: Sensibilidade ajuda a perceber oportunidades ao seu redor. Um gesto de carinho ou apoio fortalece laços importantes.

Cor da sorte: Lilás