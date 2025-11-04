Cor e número da sorte: veja como atrair boas energias hoje (4 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:00
O dia nesta terça-feira, 4 de novembro, favorece quem souber se adaptar. A energia pede planejamento, mas também abertura para ajustes de rota, especialmente nas decisões profissionais. No amor, gestos simples podem fortalecer laços. Descubra qual cor e número atraem sorte hoje. A previsão é do "Hindustan Times".
Áries: Passeios inesperados podem render boas lembranças e ideias inspiradoras. O cuidado com recursos será recompensado e novas oportunidades profissionais podem surgir.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 2
Touro: Produtividade alta e sorte financeira marcam o dia. Um gesto carinhoso da família pode renovar sua motivação. Aproveite o equilíbrio entre trabalho e prazer.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 3
Gêmeos: Manter flexibilidade ajudará em decisões de carreira. No lar, diferenças de opinião podem ser resolvidas com diálogo. Paciência trará bons resultados em projetos longos.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 8
Câncer: Rotina equilibrada e alimentação leve trarão bem-estar. A fase é favorável para cuidar de finanças e investir em conforto.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 22
Leão: É hora de revisar questões ligadas a imóveis e finanças. Evite agir por impulso; decisões bem pensadas trarão crescimento e tranquilidade.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 6
Virgem: Expanda contatos e explore novas oportunidades. O dia promete surpresas agradáveis, especialmente no campo amoroso.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 4
Libra: A segurança financeira tende a crescer, e o astral favorece equilíbrio entre corpo e mente. Planeje com calma e celebre pequenas vitórias.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1
Escorpião: Adaptabilidade será o segredo do sucesso profissional. Gestos de carinho da família trarão conforto e motivação.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 7
Sagitário: Dividir responsabilidades aliviará tensões. Boas ideias podem surgir em conversas informais — aproveite a inspiração.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 11
Capricórnio: Paciência será essencial para lidar com pendências e negociações. Relações sinceras tendem a se fortalecer.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 18
Aquário: Organização e clareza mental serão seus aliados. Cuide da energia física e emocional para manter o foco nos objetivos.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 17
Peixes: O convívio familiar renova seu ânimo e reforça o sentimento de pertencimento. É um bom dia para cuidar do corpo e das emoções.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3