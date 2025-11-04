Acesse sua conta
Cor e número da sorte: veja como atrair boas energias hoje (4 de novembro)

O dia de hoje pede leveza, flexibilidade e foco no que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 4 de novembro, favorece quem souber se adaptar. A energia pede planejamento, mas também abertura para ajustes de rota, especialmente nas decisões profissionais. No amor, gestos simples podem fortalecer laços. Descubra qual cor e número atraem sorte hoje. A previsão é do "Hindustan Times".

Áries: Passeios inesperados podem render boas lembranças e ideias inspiradoras. O cuidado com recursos será recompensado e novas oportunidades profissionais podem surgir.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

Touro: Produtividade alta e sorte financeira marcam o dia. Um gesto carinhoso da família pode renovar sua motivação. Aproveite o equilíbrio entre trabalho e prazer.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Gêmeos: Manter flexibilidade ajudará em decisões de carreira. No lar, diferenças de opinião podem ser resolvidas com diálogo. Paciência trará bons resultados em projetos longos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Câncer: Rotina equilibrada e alimentação leve trarão bem-estar. A fase é favorável para cuidar de finanças e investir em conforto.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 22

Leão: É hora de revisar questões ligadas a imóveis e finanças. Evite agir por impulso; decisões bem pensadas trarão crescimento e tranquilidade.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 6

Virgem: Expanda contatos e explore novas oportunidades. O dia promete surpresas agradáveis, especialmente no campo amoroso.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 4

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Libra: A segurança financeira tende a crescer, e o astral favorece equilíbrio entre corpo e mente. Planeje com calma e celebre pequenas vitórias.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Escorpião: Adaptabilidade será o segredo do sucesso profissional. Gestos de carinho da família trarão conforto e motivação.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Sagitário: Dividir responsabilidades aliviará tensões. Boas ideias podem surgir em conversas informais — aproveite a inspiração.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 11

Capricórnio: Paciência será essencial para lidar com pendências e negociações. Relações sinceras tendem a se fortalecer.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 18

Aquário: Organização e clareza mental serão seus aliados. Cuide da energia física e emocional para manter o foco nos objetivos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 17

Peixes: O convívio familiar renova seu ânimo e reforça o sentimento de pertencimento. É um bom dia para cuidar do corpo e das emoções.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

