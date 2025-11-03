ASTROLOGIA

Reviravolta positiva: alguns signos começarão a semana com novas oportunidades

A segunda-feira (3 de novembro) chega com ventos de mudança e chances de um novo começo

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 03:00

A segunda-feira, dia 3 de novembro, chega com energia de virada. Depois de um fim de semana introspectivo, o astral se renova e traz movimento, decisões e recomeços. É o momento ideal para colocar em prática o que ficou apenas no plano das ideias e confiar que o esforço certo vai render frutos. Veja a previsão.

Áries: A semana começa acelerada, mas seu foco está no lugar certo. Avance sem atropelar os outros.

Dica astrológica: agir com consciência multiplica resultados.

Touro: Você pode se sentir mais produtivo, mas não perca tempo tentando agradar. Faça o que faz sentido para você.

Dica astrológica: autenticidade atrai oportunidades duradouras.

Gêmeos: A comunicação será sua maior aliada. Reuniões, trocas e contatos ganham destaque hoje.

Dica astrológica: a clareza abre portas que o improviso fecha.

Câncer: O emocional se estabiliza e traz foco para o trabalho. A intuição mostrará onde vale investir energia.

Dica astrológica: sentir e planejar podem andar juntos.

Leão: Um elogio ou reconhecimento pode reforçar sua confiança. Aproveite o impulso, mas mantenha a humildade.

Dica astrológica: brilho sem equilíbrio cansa; mantenha o pé no chão.

Virgem: Organização será a chave para uma semana produtiva. Liste prioridades e siga seu ritmo.

Dica astrológica: consistência vale mais que pressa.

Libra: Um convite ou proposta inesperada pode mudar seus planos. Esteja aberto a ajustes.

Dica astrológica: flexibilidade é a nova forma de equilíbrio.

Escorpião: Um desafio pode se transformar em vitrine para o seu talento. Confie na sua capacidade de resolver.

Dica astrológica: coragem e estratégia formam o par perfeito.

Sagitário: O entusiasmo volta com força. Aproveite para iniciar algo novo e seguir o instinto.

Dica astrológica: sorte favorece quem se move.

Capricórnio: O dia pede responsabilidade, mas também criatividade. Novas soluções surgem quando você ousa.

Dica astrológica: controle e inovação podem coexistir.

Aquário: Conversas sinceras ajudam a reorganizar planos. Ouça conselhos, mas siga seu próprio caminho.

Dica astrológica: independência não é solidão, é direção.

Peixes: A sensibilidade estará afiada e pode te guiar em decisões importantes. Siga o que traz leveza.