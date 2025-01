PLANOS PARA 2025

Dado Dolabella anuncia criação de retiro espiritual e quer intensificar ativismo vegano

O artista, que se envolveu em polêmicas no passado e foi acusado pela atriz Luana Piovani de agressão, falou sobre sua evolução

Dado Dolabella, de 44 anos, anunciou seus planos para 2025. O cantor planeja organizar um retiro espiritual e intensificar sua relação com a música e com o ativismo vegano.

A data do evento espiritual ainda não foi definida. "Em 2025, quero cair dentro cada vez mais da música e do ativismo vegano, que transformou a minha vida dez anos atrás. Estou elaborando um retiro para fazer na Chapada dos Veadeiros, que vai ser uma oportunidade de quem já me segue, viu essa transformação e também para quem quer se transformar espiritualmente, fisicamente e mentalmente", disse em entrevista à Quem.

O artista, que se envolveu em polêmicas no passado e foi acusado pela atriz Luana Piovani de agressão, falou sobre sua evolução. "De dez anos para cá, aprendi muita coisa e evoluí. Cresci com o veganismo, com a ioga, as medicinas ancestrais. O autoconhecimento é o caminho, a gente tem que olhar para dentro. A transformação que a gente tem capacidade de fazer é a nossa", completou.