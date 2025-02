VOLTA ÀS AULAS

De surpresa, Saulo faz show exclusivo em colégio de Salvador

Evento ocorreu no colégio Ômega, em Stella Maris

Anna Luiza Santos

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 18:43

Saulo na escola Crédito: Reprodução

A volta às aulas no Colégio Ômega, em Stella Maris, foi marcada por um momento especial nesta quinta-feira (06). De surpresa, o cantor Saulo Fernandes apareceu em um palco improvisado e transformou a quadra da escola na avenida do Carnaval, alegrando a criançada. >

A chegada do artista deixou todos surpreendidos, já que o colégio não havia anunciado a apresentação em meio aos primeiros dias de aula. Com uma plateia empolgada, Saulo cantou seus maiores sucessos e fez os alunos entrarem no clima festivo. >

O show do cantor fez parte do projeto especial da instituição, para celebrar o início do ano letivo com festa. A programação inclui apresentações musicais, atividades lúdicas, entrega de prêmios e muita interação, garantindo que o retorno às aulas seja de muita energia. >