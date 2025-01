LUTO

Denise Fraga anuncia morte da mãe, Wilma Fraga

Atriz usou as redes sociais para lamentar a morte da mãe nesta quarta (8). Denise vai trazer para Salvador apresentações do seu espetáculo “Eu de Você” nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro

Elis Freire

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 14:24

Denise Fraga e mãe, Wilma Fraga Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A atriz Denise Fraga anunciou nas suas redes sociais nesta quarta (8) a morte da sua mãe, Wilma Fraga. Na postagem, a artista lamentou a perda da matriarca aos 83 anos de idade com um texto comovente sobre os “ensaios de despedida” que já tiveram. A causa da morte de Wilma não foi revelada.

"Depois de muitos ensaios de despedida, a mulher da minha vida faz finalmente a sua estreia como estrela. Prepare-se para tamanho brilho", escreveu a atriz. Há cerca de seis meses, Denise contou que Wilma estava em tratamento paliativo, já que sofria de um enfisema. A doença crônica e degenerativa afeta os pulmões, comprometendo a capacidade respiratória.

Despedida de Denise Fraga à mãe Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em setembro de 2024, a atriz revelou detalhes sobre o estado de saúde da mãe e relembrou momentos da sua infância com a mãe. Wilma estava em tratamento paliativo há cerca de seis meses.

"Minha mãe se fingia de morta. Éramos crianças. Chamávamos por ela e ela continuava ali, inerte, no sofá. Quando estávamos prestes a chorar, ela acordava com uma gargalhada divertida, rompendo com o nosso possível desespero. Fomos nos acostumando com a brincadeira. Brincadeira de péssimo gosto, eu sei. Mas, na época, eu não sabia nem o que era gosto. Acabava achando divertido", comentou.

Na ocasião, a atriz contou sobre a evolução do quadro da mãe, que gerou uma decisão difícil por parte da família. "Nesses últimos tempos, tenho me lembrado muito da brincadeira. Precisou ser internada por duas vezes em um mês e meio. Como era de se esperar, tem um enfisema grave. Nas duas vezes, quase foi intubada e, nessa última, fomos chamados para decidir se sim ou se não. Com todas as comorbidades que ela tem, dificilmente sairia do tubo. Ela já tinha nos dito, várias vezes, que não queria ser mantida viva artificialmente”, contou, na época, em entrevista para a Crescer.

Peça em Salvador

Denise Fraga anunciou que vai apresentar em Salvador, no mês de fevereiro, o seu espetáculo “Eu de Você”, que está em circulação pelo Norte e Nordeste do país. Idealizado e criado pela própria atriz junto ao produtor José Maria e o diretor Luiz Villaça, a peça mostra histórias reais entremeadas com literatura, música, imagens e poesia.