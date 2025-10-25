Descubra a cor e o número que vão atrair boas oportunidades neste sábado (25 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 07:00
Neste sábado, dia 25 de outubro, a energia do dia favorece a intuição, a reflexão e novas oportunidades. Descubra qual cor e número da sorte podem trazer mais equilíbrio, confiança e boas chances para cada signo. Aproveite as previsões do site "The Daily Jagran" para alinhar suas ações e potencializar a sorte.
Áries:
A atenção às finanças e às relações profundas é essencial hoje. Confie na sua intuição e evite conflitos desnecessários.
Cor da sorte: vermelho intenso
Número da sorte: 8
Touro:
O dia pede cuidado com os relacionamentos e demonstrações sinceras de afeto. Atitudes práticas favorecem a harmonia.
Cor da sorte: marrom terroso
Número da sorte: 6
Gêmeos:
Foque na rotina e no equilíbrio entre trabalho e descanso. Pequenos gestos sinceros podem gerar grandes resultados.
Cor da sorte: azul céu
Número da sorte: 5
Câncer:
Sua intuição e sensibilidade estão em alta. Confie no coração e aproveite oportunidades criativas e afetivas.
Cor da sorte: prata
Número da sorte: 2
Leão:
Priorize a paz familiar e o equilíbrio interno. Momento favorável para cultivar serenidade e diplomacia.
Cor da sorte: dourado
Número da sorte: 1
Virgem:
A comunicação é sua maior aliada. Expressar pensamentos de forma clara traz vantagens no trabalho e nos relacionamentos.
Cor da sorte: verde oliva
Número da sorte: 3
Libra:
Aposte na confiança e na assertividade. Cuide das finanças e mantenha a praticidade em suas decisões.
Cor da sorte: azul claro
Número da sorte: 7
Escorpião:
Sua sensibilidade e profundidade emocional favorecem transformações importantes. Seja verdadeiro consigo mesmo.
Cor da sorte: bordô profundo
Número da sorte: 9
Sagitário:
Momento de introspecção e planejamento. Busque respostas na meditação e confie no tempo certo das coisas.
Cor da sorte: roxo vibrante
Número da sorte: 4
Capricórnio:
A colaboração e o trabalho em equipe trazem reconhecimento. Tenha paciência e use a inteligência emocional para alcançar objetivos.
Cor da sorte: verde escuro
Número da sorte: 10
Aquário:
Inovação e energia são destaques no trabalho. Mantenha o foco em objetivos de longo prazo, mesmo diante da ansiedade.
Cor da sorte: azul elétrico
Número da sorte: 11
Peixes:
O dia favorece a introspecção, a meditação e a criatividade. Confie na sua voz interior e nas oportunidades que surgirem.
Cor da sorte: verde oceano
Número da sorte: 12