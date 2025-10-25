ASTROLOGIA

Descubra a cor e o número que vão atrair boas oportunidades neste sábado (25 de outubro)

Veja como pequenas escolhas podem aumentar suas chances de sucesso e equilíbrio

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 07:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado, dia 25 de outubro, a energia do dia favorece a intuição, a reflexão e novas oportunidades. Descubra qual cor e número da sorte podem trazer mais equilíbrio, confiança e boas chances para cada signo. Aproveite as previsões do site "The Daily Jagran" para alinhar suas ações e potencializar a sorte.

Áries:

A atenção às finanças e às relações profundas é essencial hoje. Confie na sua intuição e evite conflitos desnecessários.

Cor da sorte: vermelho intenso

Número da sorte: 8

Touro:

O dia pede cuidado com os relacionamentos e demonstrações sinceras de afeto. Atitudes práticas favorecem a harmonia.

Cor da sorte: marrom terroso

Número da sorte: 6

Gêmeos:

Foque na rotina e no equilíbrio entre trabalho e descanso. Pequenos gestos sinceros podem gerar grandes resultados.

Cor da sorte: azul céu

Número da sorte: 5

Câncer:

Sua intuição e sensibilidade estão em alta. Confie no coração e aproveite oportunidades criativas e afetivas.

Cor da sorte: prata

Número da sorte: 2

Leão:

Priorize a paz familiar e o equilíbrio interno. Momento favorável para cultivar serenidade e diplomacia.

Cor da sorte: dourado

Número da sorte: 1

Virgem:

A comunicação é sua maior aliada. Expressar pensamentos de forma clara traz vantagens no trabalho e nos relacionamentos.

Cor da sorte: verde oliva

Número da sorte: 3

Libra:

Aposte na confiança e na assertividade. Cuide das finanças e mantenha a praticidade em suas decisões.

Cor da sorte: azul claro

Número da sorte: 7

Escorpião:

Sua sensibilidade e profundidade emocional favorecem transformações importantes. Seja verdadeiro consigo mesmo.

Cor da sorte: bordô profundo

Número da sorte: 9

Sagitário:

Momento de introspecção e planejamento. Busque respostas na meditação e confie no tempo certo das coisas.

Cor da sorte: roxo vibrante

Número da sorte: 4

Capricórnio:

A colaboração e o trabalho em equipe trazem reconhecimento. Tenha paciência e use a inteligência emocional para alcançar objetivos.

Cor da sorte: verde escuro

Número da sorte: 10

Aquário:

Inovação e energia são destaques no trabalho. Mantenha o foco em objetivos de longo prazo, mesmo diante da ansiedade.

Cor da sorte: azul elétrico

Número da sorte: 11

Peixes:

O dia favorece a introspecção, a meditação e a criatividade. Confie na sua voz interior e nas oportunidades que surgirem.

Cor da sorte: verde oceano