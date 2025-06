SAÚDE

Descubra o chá anti-inflamatório que emagrece e ainda ajuda a ganhar massa muscular

Muito mais do que apenas um lanche, o amendoim pode ser uma bebida poderosa para seu bem-estar

Agência Correio

Publicado em 4 de junho de 2025 às 18:30

Consumido com moderação, o chá de amendoim pode se tornar um grande aliado para sua saúde Crédito: ImageFX

O amendoim é um alimento já conhecido por sua versatilidade e valor nutricional, mas você já pensou em consumi-lo em forma de chá? Essa é uma maneira surpreendente de aproveitar seus compostos bioativos, que oferecem uma série de benefícios para a saúde, indo além do suporte para músculos e peso. >

O chá de amendoim é apontado como uma bebida anti-inflamatória e rica em antioxidantes. Graças a componentes como resveratrol, flavonoides e vitaminas do complexo B, ele pode ser um aliado na prevenção de diversas condições e na promoção do bem-estar geral do corpo. >

Incluir essa bebida na sua rotina, sempre com moderação e seguindo as recomendações de especialistas, pode ser uma forma agradável e nutritiva de complementar sua alimentação diária. Mas lembre-se: ele é um complemento, não um tratamento único. >

Benefícios para a saúde

Um dos destaques do chá de amendoim é seu potencial benefício para a saúde cardiovascular. Compostos como o resveratrol, conhecido por suas propriedades, ajudam a proteger o coração e os vasos sanguíneos. Incluir o chá em uma dieta equilibrada pode contribuir para a prevenção de doenças relacionadas ao sistema circulatório. >

Os benefícios do chá não param por aí. Ele também pode ter um impacto positivo no humor, contribuindo para uma sensação maior de bem-estar. Além disso, o chá ajuda a combater a prisão de ventre. Isso ocorre, em parte, pela presença de fibras, que auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, promovendo a regularidade intestinal. >

Chás 1 de 12

A bebida aproveita os nutrientes do amendoim, como proteínas, fibras e minerais importantes como zinco e magnésio. A casca do amendoim, muitas vezes descartada, é crucial no preparo do chá, pois concentra boa parte desses nutrientes. Fazer o chá com amendoim cru e com casca garante que você aproveite ao máximo suas propriedades benéficas. >

Consumo com moderação é a chave

Para desfrutar dos benefícios sem riscos, a moderação é fundamental. O nutricionista Fernando Castro indica limitar o consumo a duas xícaras por dia. O excesso pode levar a desconfortos gastrointestinais e outros efeitos indesejados, então é importante não exagerar na dose diária para garantir a segurança. >