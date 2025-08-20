Descubra o que está escondido debaixo das praias brasileiras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:57
Enquanto turistas se bronzeiam na areia, geólogos encontram verdadeiros tesouros científicos nas camadas inferiores das praias. Cada região do mundo apresenta formações rochosas características que contam a história do planeta.
Na famosa praia de Dover, na Inglaterra, por exemplo, o subsolo revela camadas de giz formadas por plânctons fossilizados. Já no Golfo da Flórida, pesquisadores encontram lama negra rica em matéria orgânica.
A geologia local é o fator principal que define o que está sob a areia. Regiões com atividade vulcânica antiga, como o Brasil, tendem a ter rochas magmáticas. Áreas com antigos recifes apresentam calcário.
Cavando o suficiente na praia, chega-se numa camada de areia bastante dura e compactada pela pressão, chamada arenito - essa camada intermediária protege formações mais antigas e frágeis da erosão constante das ondas.
As praias da região mediterrânea se destacam por seu subsolo rico em calcário, rocha formada por restos de animais marinhos. Isso explica as águas cristalinas e a areia clara típica da região.
Essa composição cria ecossistemas únicos, influencia a química da água e até o clima local. O calcário também é importante economicamente, sendo usado na construção e na produção de cimento.
No Golfo da Flórida, o subsolo das praias conta uma história diferente. Lá, a lama negra rica em matéria orgânica revela um passado de intensa atividade biológica em águas pouco oxigenadas.
Essa formação é tão característica que serve como marcador geológico para pesquisadores estudarem mudanças no nível do mar ao longo dos milênios, mostrando como cada praia é um arquivo natural da história da Terra.
Entender a composição do subsolo ajuda na preservação costeira, na previsão de erosão e até na exploração sustentável de recursos. Países investem em mapeamentos geológicos para proteger seu litoral.
Além do valor científico, esse conhecimento é crucial para o planejamento urbano e a construção de infraestrutura costeira resistente às mudanças climáticas que afetam nossas praias.