TECNOLOGIA

Desinstale agora: 5 apps que podem estar coletando informações sensíveis de você

Especialistas alertam sobre a coleta indevida de dados no seu celular

Sabia que a privacidade do seu celular pode estar ameaçada por aplicativos que você usa todo dia, talvez sem desconfiar? Especialistas apontam que muitos apps coletam dados de localização sem necessidade real para seu funcionamento, o que se torna um grande risco para você. >

Essa prática preocupante não se limita a aplicativos desconhecidos e de pouca reputação; até jogos populares e redes sociais amplamente usadas podem estar compartilhando seu paradeiro com outras empresas para diversos fins. Felizmente, existem passos simples para você proteger suas informações pessoais.>

Para garantir sua segurança digital e manter seus dados longe de terceiros, é essencial saber quais apps são os principais suspeitos e como eles funcionam. Você pode e deve revisar as permissões concedidas nas configurações do seu smartphone ou desinstalar aqueles que abusam do acesso à sua localização.>