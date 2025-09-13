Acesse sua conta
Dia da cachaça: veja 4 receitas com a bebida para aproveitar o fim de semana

Cachaça dá um toque especial a diversos pratos e drinks; aprenda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 11:14

Cachaça
Cachaça Crédito: Shutterstock/Reprodução

O Dia da Cachaça, comemorado neste sábado (13), celebra uma das bebidas mais tradicionais, simbólicas e queridinhas do Brasil. A data foi escolhida porque, em 13 de setembro de 1661, a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção e a comercialização da bebida no Brasil.

A cachaça é originalmente brasileira, criada por negros escravizados nas fazendas de cana e engenhos de açúcar no século XVI, segundo a Embrapa, e hoje é apreciada em todo o mundo. Para celebrar a data e brindar ao fim de semana, separamos 5 receitas deliciosas com cachaça que prometem surpreender seu paladar.

Receitas com cachaça

Caipirinha tradicional por Shutterstock
Linguiça na cachaça por Reprodução
Risoto de caipirinha por Reprodução
Pera flambada na cachaça por Reprodução
Café gelado com cachaça por Reprodução
1 de 5
Caipirinha tradicional por Shutterstock

1. Caipirinha tradicional

  • 1 limão em rodelas
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 50 ml de cachaça
  • Gelo a gosto

Amasse o limão com o açúcar, adicione a cachaça e complete com gelo. Refrescante e clássica!

2. Rabo-de-galo

  • 45 ml de cachaça
  • 15 ml de vermouth tinto seco
  • Gelo e casca de limão para aromatizar

Misture tudo em um copo baixo com gelo. Sirva com a casca de limão torcida.

3. Batida de maracujá com cachaça

  • 100 ml de suco de maracujá concentrado
  • 50 ml de cachaça
  • 2 colheres (sopa) de leite condensado
  • Gelo

Bata tudo no liquidificador e sirva bem gelado.

4. Linguiça na cachaça*

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

  • 500 g de linguiça
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola média cortada em tiras
  • 1 colher (sopa) de vinagre
  • 1 dose (50 ml) de cachaça
  • ½ maço de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

1 - Em uma frigideira, acrescente o azeite. Quando estiver quente, acrescente a linguiça inteira, sem cortar. Deixe até dourar.

2 - Retire a linguiça da panela, fatie-a em rodelas menores e coloque novamente na frigideira.

3 - Deixe na panela até cozinhar o seu miolo. Depois, retire da frigideira e reserve.

4 - Na mesma frigideira, refogue a cebola em fogo baixo até murchar um pouco.

5 - Acrescente o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino e, então, coloque novamente a linguiça.

6 - Acrescente a cachaça e deixe reduzir o líquido em fogo mais baixo. Desligue o fogo, adicione a salsinha picada e sirva.

5. Risoto de caipirinha*

Rendimento:

como prato principal - 2 pessoas

como acompanhamento - entre 3 e 4 pessoas

Ingredientes:

  • 1 xícara de arroz arbóreo
  • 1 cebola pequena picadinha
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 50 ml (uma dose) de cachaça
  • 500 ml de caldo de frango ou de legumes
  • Raspas de meio limão (normal ou siciliano)
  • 30 ml de suco de limão (normal ou siciliano)
  • 100 g de queijo Minas padrão/curado ralado
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

1 - Em uma panela, refogue a cebola picada no azeite até que ela murche.

2 - Acrescente o arroz, misture e, então, adicione a cachaça. Deixe em fogo alto até que a cachaça evapore.

3 - Aos poucos, acrescente o caldo de frango ou de legumes. Adicione sempre uma concha de cada vez e vá mexendo.

4 - Mexa até que o arroz fique quase al dente (cerca de 15 minutos). Passados os 15 minutos, acrescente as raspas e o suco do limão.

5 - Com o arroz no ponto ideal, adicione o queijo ralado, o sal, a pimenta e a manteiga.

6 - Mantenha o risoto no fogo até o queijo derreter e o arroz ficar cozido a gosto. Caso queira deixá-lo mais cremoso, adicione mais caldo.

Sirva em seguida!

6. Pera flambada na cachaça*

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

  • 4 peras
  • 2 xícaras (chá) de água
  • ½ xícara (chá) de açúcar – para fazer a calda que irá cozinhar as peras
  • Suco e casca de ½ limão
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de açúcar – para fazer a calda que irá ao final da receita
  • Suco de 2 laranjas
  • 50 ml (uma dose) de cachaça

Modo de Preparo:

1 - Lave as peras e descasque-as, sem retirar o cabinho. Reserve.

2 - Em uma panela, coloque as duas xícaras de água. Adicione a ½ xícara de chá de açúcar e o suco e a casca do limão.

3 - Leve ao fogo e deixe ali até que levante fervura. Após a fervura, adicione as peras à panela, cuidadosamente.

4 - Deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Reserve.

5 - Em uma frigideira, derreta a manteiga e acrescente uma colher de açúcar.

6 - Mexa sem parar até que fique dourado. Ainda na frigideira, adicione o suco de laranja e mexa bem.

7 - Coloque as peras nessa calda e deixe que cozinhem por 10 minutos. Regue-as com a calda, virando-as algumas vezes.

8 - Retire as peras da frigideira e coloque-as em uma forma refratária.

9 - Despeje a cachaça em volta, flambe e sirva em seguida.

7. Café gelado com cachaça*

Rendimento: 1 porção

Ingredientes:

  • 15 ml de mel
  • 50 ml de café expresso quente
  • 50 ml (uma dose) de cachaça
  • 15 ml de licor de baunilha e cacau
  • Cubos de gelo
  • Canela em pó para salpicar

Modo de Preparo:

1 - Em uma coqueteleira, dilua o mel no café.

2 - Acrescente o licor, os cubos de gelo e a cachaça à coqueteleira e agite bem.

3 - Coe e sirva em uma taça. Para finalizar, salpique a canela por cima.

*Receitas do Assaí Atacadista

