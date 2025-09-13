Dia da cachaça: veja 4 receitas com a bebida para aproveitar o fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 11:14
O Dia da Cachaça, comemorado neste sábado (13), celebra uma das bebidas mais tradicionais, simbólicas e queridinhas do Brasil. A data foi escolhida porque, em 13 de setembro de 1661, a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção e a comercialização da bebida no Brasil.
A cachaça é originalmente brasileira, criada por negros escravizados nas fazendas de cana e engenhos de açúcar no século XVI, segundo a Embrapa, e hoje é apreciada em todo o mundo. Para celebrar a data e brindar ao fim de semana, separamos 5 receitas deliciosas com cachaça que prometem surpreender seu paladar.
Receitas com cachaça
1. Caipirinha tradicional
Amasse o limão com o açúcar, adicione a cachaça e complete com gelo. Refrescante e clássica!
2. Rabo-de-galo
Misture tudo em um copo baixo com gelo. Sirva com a casca de limão torcida.
3. Batida de maracujá com cachaça
Bata tudo no liquidificador e sirva bem gelado.
4. Linguiça na cachaça*
Rendimento: 4 porções
Ingredientes:
Modo de Preparo:
1 - Em uma frigideira, acrescente o azeite. Quando estiver quente, acrescente a linguiça inteira, sem cortar. Deixe até dourar.
2 - Retire a linguiça da panela, fatie-a em rodelas menores e coloque novamente na frigideira.
3 - Deixe na panela até cozinhar o seu miolo. Depois, retire da frigideira e reserve.
4 - Na mesma frigideira, refogue a cebola em fogo baixo até murchar um pouco.
5 - Acrescente o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino e, então, coloque novamente a linguiça.
6 - Acrescente a cachaça e deixe reduzir o líquido em fogo mais baixo. Desligue o fogo, adicione a salsinha picada e sirva.
5. Risoto de caipirinha*
Rendimento:
como prato principal - 2 pessoas
como acompanhamento - entre 3 e 4 pessoas
Ingredientes:
Modo de Preparo:
1 - Em uma panela, refogue a cebola picada no azeite até que ela murche.
2 - Acrescente o arroz, misture e, então, adicione a cachaça. Deixe em fogo alto até que a cachaça evapore.
3 - Aos poucos, acrescente o caldo de frango ou de legumes. Adicione sempre uma concha de cada vez e vá mexendo.
4 - Mexa até que o arroz fique quase al dente (cerca de 15 minutos). Passados os 15 minutos, acrescente as raspas e o suco do limão.
5 - Com o arroz no ponto ideal, adicione o queijo ralado, o sal, a pimenta e a manteiga.
6 - Mantenha o risoto no fogo até o queijo derreter e o arroz ficar cozido a gosto. Caso queira deixá-lo mais cremoso, adicione mais caldo.
Sirva em seguida!
6. Pera flambada na cachaça*
Rendimento: 4 porções
Ingredientes:
Modo de Preparo:
1 - Lave as peras e descasque-as, sem retirar o cabinho. Reserve.
2 - Em uma panela, coloque as duas xícaras de água. Adicione a ½ xícara de chá de açúcar e o suco e a casca do limão.
3 - Leve ao fogo e deixe ali até que levante fervura. Após a fervura, adicione as peras à panela, cuidadosamente.
4 - Deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Reserve.
5 - Em uma frigideira, derreta a manteiga e acrescente uma colher de açúcar.
6 - Mexa sem parar até que fique dourado. Ainda na frigideira, adicione o suco de laranja e mexa bem.
7 - Coloque as peras nessa calda e deixe que cozinhem por 10 minutos. Regue-as com a calda, virando-as algumas vezes.
8 - Retire as peras da frigideira e coloque-as em uma forma refratária.
9 - Despeje a cachaça em volta, flambe e sirva em seguida.
7. Café gelado com cachaça*
Rendimento: 1 porção
Ingredientes:
Modo de Preparo:
1 - Em uma coqueteleira, dilua o mel no café.
2 - Acrescente o licor, os cubos de gelo e a cachaça à coqueteleira e agite bem.
3 - Coe e sirva em uma taça. Para finalizar, salpique a canela por cima.
*Receitas do Assaí Atacadista