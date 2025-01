VIXE!

Diego Hypolito revela disfunção erétil por conta de nervosismo: 'Não subia'

Confissão foi feita durante conversa com Vitória Strada

Na madrugada desta quinta (30), o BBB25 ficou agitado com o Show de Quarta. Diego Hypolito e Vitória Strada fizeram um brinde descontraído para comemorar e o ex-ginasta aproveitou para fazer uma revelação pessoal. Diego revelou que, antes de entrar no BBB25, enfrentou um quadro de disfunção erétil devido ao nervosismo.>

O ginasta revelou ter tido problemas com sexo. "Gente, eu tava tão nervoso antes do programa que nada aconteceu por muito tempo. Eu entrei pensando 'put* que pariu'. Eu não conseguia. É horrível o que eu vou falar.", comentou deixando Vitória curiosa. >

A atriz insistiu. "Agora fala, que eu sou curiosa", pediu Strada. Hypólito abriu o jogo. "O meu pinto não subia! Juro pra você. Meu nervosismo tava tão grande", contou revelando o problema. Os brothers levaram o momento com leveza, rindo da confissão.>

A ansiedade e estresse são causas emocionais que mais bloqueia o mecanismo da ereção. Para tratar a disfunção erétil é recomendado o acompanhamento psicológico e urológico. O psicólogo ou psiquiatra pode ajudar a identificar as causas do problema e orientar sobre como controlar as emoções paralisantes.

