CURIOSIDADE

Digite seu sobrenome e veja onde seus antepassados viveram com esse site gratuito

Veja o mapa interativo e a origem do seu nome de família

Agência Correio

Publicado em 11 de junho de 2025 às 06:30

Descubra suas raízes com esta ferramenta online gratuita Crédito: Image gerada por IA

Quer saber de onde vem seu sobrenome? A antroponímia, o estudo dos nomes de família, revela muito sobre nossas origens. Com o Geneanet, um site especializado em genealogia, você pode rastrear a distribuição geográfica do seu sobrenome e descobrir sua história em segundos. >

A plataforma utiliza dados de milhões de árvores genealógicas para criar um mapa interativo. Basta digitar seu sobrenome e a ferramenta mostra onde ele surgiu e as regiões onde é mais comum hoje em dia.>

Essa é uma forma fácil e rápida de começar a explorar suas raízes e entender a trajetória da sua família ao longo do tempo. A consulta básica no site é gratuita e bem acessível.>

Como o Geneanet funciona

O site tem um uso bem simples e direto. Ao pesquisar um sobrenome, ele exibe um mapa-múndi que mostra a concentração daquele nome por país. Essa visualização é gerada a partir de dados inseridos por muitos usuários.>

Segundo a fonte "20 Minutos", quanto mais escura uma região no mapa, maior é a presença daquele nome ali. Isso ajuda a identificar as áreas de maior concentração familiar.>

A linha do tempo da sua família

Além do mapa de concentração atual, o Geneanet oferece mais detalhes históricos. Acima do mapa, há uma linha do tempo. Ela mostra a migração da família ao longo dos séculos.>

Com essa linha do tempo, você pode ver onde seus antepassados viviam em 1800 ou até em épocas ainda mais antigas. É como uma viagem no tempo pela história familiar.>

O significado do seu nome

O site não para na localização e migração. Ele também oferece uma explicação sobre a etimologia do sobrenome inserido. Ele gera uma descrição da origem do nome.>

Você descobre se ele tem relação com uma profissão antiga, com alguma característica física marcante de um ancestral ou se vem do nome de uma localidade específica.>