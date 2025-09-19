Acesse sua conta
Dinheiro, saúde e medo: eclipse solar de setembro vai impactar seu Ascendente; veja previsões

Fenômeno vai acontecer neste domingo (21); saiba como seu ascendente será afetado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:50

Eclipse solar
Eclipse solar Crédito: Shutterstock

É hora de ficar atento: dois fenômenos nos próximos dias vão causar uma grande influência nos 12 signos do zodíaco. No domingo (21), acontece o eclipse solar parcial no grau 29 de Virgem, conhecido como grau anaretico, um símbolo de finais inevitáveis e novos começos. No dia seguinte, segunda-feira (22), é a hora do equinócio de primavera, com o Sol entrando a 0º de Libra.

Os dois fenômenos juntos formam um verdadeiro portal energético capaz de mexer com a vida de todos os signos, segundo a astróloga Astrid Uez em entrevista ao jornal Clarín. "Este é o único eclipse solar dentro do conjunto de eclipses no eixo Virgem/Peixes; os demais serão lunares", explicou.

O evento também se conecta ainda a um eclipse solar anular que aconteceu no dia 22 de setembro de 2006, igualmente no último grau de Virgem. "Para imaginar o que vem agora, convém olhar para trás, fazer um pouco de história e lembrar quais acontecimentos estavam em curso naquela época da nossa vida", completou Uez.

Este eclipse acontece junto com Nodo Sul, ponto ligado a aprendizados de outras vidas e à nossa zona de conforto. Como ocorre em Virgem, signo associado à limpeza, é um sinal de que precisamos liberar e abrir espaço a novos começos. A lição é para soltar o controle, confiar mais na improvisação e aceitar que nada é perfeito.

O eclipse solar parcial acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas os três corpos celestes não estão perfeitamente alinhados. Assim, a Lua bloqueará apenas parte do Sol, como se um pedaço tivesse sido retirado. O fenômeno, porém, não poderá ser visto no Brasil - a visibilidade estará restrita a regiões específicas como Nova Zelândia, Austrália e partes da Antártida. O restante do mundo poderá acompanhar ao vivo pela internet.

Confira abaixo como cada Ascendente será impactado:

Ascendente em Áries: Sua rotina e seu bem-estar entram em foco. Hora de cuidar da saúde, reorganizar hábitos e rever a forma como administra o dia a dia. Um check-up pode ser muito bem-vindo.

Ascendente em Touro: Seu lado criativo e prazeroso é ativado. O eclipse pede que você deixe para trás hobbies ou relações que já não te divertem. É tempo de se abrir ao que realmente faz seu coração vibrar.

Ascendente em Gêmeos: Questões de família e lar ganham destaque. Pode haver mudanças em casa, reformas ou até notícias inesperadas de parentes. Aproveite para organizar o espaço e fortalecer vínculos.

Ascendente em Câncer: Movimentação nos contatos próximos: irmãos, vizinhos, deslocamentos. Você pode cortar o que não agrega e abrir espaço para novas formas de se relacionar e se expressar.

Ascendente em Leão: Seu dinheiro e posses estão sob os holofotes. É hora de repensar gastos, buscar novas formas de renda e organizar sua vida financeira de maneira mais consciente.

Ascendente em Virgem: É um chamado direto para você. O eclipse te convida a rever a forma como se enxerga, cuidar da saúde e entender quais experiências são impostas pelo destino e quais você escolhe viver.

Ascendente em Libra: Podem surgir medos e lembranças do passado. O momento é de fechamento de ciclos: o que já não faz sentido precisa ser liberado. Acolha o processo e veja o quanto já cresceu.

Ascendente em Escorpião: Amizades e planos de futuro passam por revisão. Alguns ciclos de amizade podem terminar, mas novas conexões inspiradoras também podem surgir.

Ascendente em Sagitário: Sua vida profissional é o foco. O eclipse pede que você reorganize prioridades, repense sua reputação e perceba quem realmente apoia seu crescimento.

Ascendente em Capricórnio: Suas crenças e visão de mundo entram em xeque. É hora de repensar filosofias de vida, explorar novos caminhos e talvez até se abrir a experiências internacionais.

Ascendente em Aquário: Transformações profundas à vista. Assuntos financeiros antigos podem se resolver, vínculos podem chegar ao fim, e novas oportunidades de investimento podem aparecer.

Ascendente em Peixes: O eclipse ilumina seus relacionamentos. É hora de rever expectativas, negociar e buscar equilíbrio no que cada parte oferece para que as relações sejam saudáveis.

