'RECONHECIMENTO'

DJ comenta vídeo que viralizou com hit do Pagodart em show de Beyoncé

Ele disse que ficou surpreso com a repercussão do vídeo

O DJ norte-americano Matthew Serafin comentou sobre o hit “Uisminofay”, da banda baiana Pagodart, ter sido tocado no pré-show da cantora Beyoncé, em Los Angeles, no dia 28 de abril. O vídeo no qual Matthew aparece bebendo com a música ao fundo viralizou na internet. >