APRENDA DE UMA VEZ!

Do supermercado ao posto: onde vale a pena usar o cartão de crédito e onde fugir dele

Do desconto no Pix às milhas do cartão: entenda como pequenas escolhas no caixa podem salvar o seu orçamento e te livrar das armadilhas dos juros



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:00

No balcão da loja, saber qual botão apertar na maquininha é o primeiro passo para manter a conta bancária no azul Crédito: Banco de imagem

Sabe aquela pergunta automática que ouvimos toda vez que chegamos ao caixa: “Vai ser no crédito, no débito ou no Pix?”.

Atualmente, a gente responde sem pensar muito, mas com os preços subindo, essa escolha deixou de ser um detalhe bobo para virar estratégia. O segredo para não fechar o mês no vermelho não é só o quanto você ganha, mas como você decide pagar.

O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil 1 de 3

O "cartão da loja": ajuda ou dor de cabeça?

Quem nunca foi abordado na fila do supermercado ou da farmácia com a promessa de um desconto imediato se fizesse o cartão da casa? A oferta é sempre tentadora: tem desconto hoje, a anuidade é grátis e você ainda ganha mais prazo.

Mas é aqui que mora o perigo. Como lembra José Vignoli, educador financeiro do SPC Brasil, o problema não é o cartão em si, mas o limite extra que ele dá, e que a gente acaba gastando sem ter.

Antes de dizer "sim", fique de olho em alguns pontos que ninguém te conta no balcão:

A "anuidade grátis" nem sempre é tão grátis: Muitas vezes existem taxas embutidas para gerar a fatura ou seguros "discretos" que aparecem no meio da conta.

O prazo de 60 dias é traiçoeiro: Ter dois meses para pagar a primeira parcela parece ótimo, mas se você não tiver um controle rigoroso, perde o fio da meada e a conta vira uma bola de neve.

Juros que assustam: Aqui é onde o bicho pega. Os juros de cartões de loja costumam ser bem maiores que os dos bancos tradicionais. Só para você ter uma ideia, uma dívida boba de R$ 200,00 pode virar quase R$ 2.000,00 em apenas dois anos se você deixar correr.

Pix x Crédito: o duelo do bolso

Se o seu objetivo é economizar na hora, o Pix virou o rei da jogada. Como o lojista não paga as taxas pesadas das maquininhas, ele consegue repassar um desconto real para você, na maioria das vezes, entre 5% e 10%.

Se o desconto for maior que 5%, não pense duas vezes: vá de Pix. O débito, nesse cenário, acaba perdendo o sentido, já que raramente oferece esses mimos.

Já o cartão de crédito tradicional (o do seu banco) é uma ferramenta de longo prazo. Ele é ótimo para quem é organizado e quer acumular milhas ou receber cashback (dinheiro de volta).

Ele funciona como um "empréstimo grátis" por 30 dias, mas só vale a pena se você pagar o valor total da fatura sempre e não houver juros escondidos no parcelamento.

No fim das contas, qual escolher?

Para não errar, a regra de ouro é simples: se o estabelecimento oferecer um desconto bom (acima de 5%), o Pix é imbatível. Se o preço for o mesmo em qualquer modalidade, use o Crédito para aproveitar os pontos e milhas do seu banco.