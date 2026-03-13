Do supermercado ao posto: onde vale a pena usar o cartão de crédito e onde fugir dele

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Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 13 de março de 2026 às 20:00
Sabe aquela pergunta automática que ouvimos toda vez que chegamos ao caixa: “Vai ser no crédito, no débito ou no Pix?”.
Atualmente, a gente responde sem pensar muito, mas com os preços subindo, essa escolha deixou de ser um detalhe bobo para virar estratégia. O segredo para não fechar o mês no vermelho não é só o quanto você ganha, mas como você decide pagar.
O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil
Quem nunca foi abordado na fila do supermercado ou da farmácia com a promessa de um desconto imediato se fizesse o cartão da casa? A oferta é sempre tentadora: tem desconto hoje, a anuidade é grátis e você ainda ganha mais prazo.
Mas é aqui que mora o perigo. Como lembra José Vignoli, educador financeiro do SPC Brasil, o problema não é o cartão em si, mas o limite extra que ele dá, e que a gente acaba gastando sem ter.
Antes de dizer "sim", fique de olho em alguns pontos que ninguém te conta no balcão:
Se o seu objetivo é economizar na hora, o Pix virou o rei da jogada. Como o lojista não paga as taxas pesadas das maquininhas, ele consegue repassar um desconto real para você, na maioria das vezes, entre 5% e 10%.
Se o desconto for maior que 5%, não pense duas vezes: vá de Pix. O débito, nesse cenário, acaba perdendo o sentido, já que raramente oferece esses mimos.
Já o cartão de crédito tradicional (o do seu banco) é uma ferramenta de longo prazo. Ele é ótimo para quem é organizado e quer acumular milhas ou receber cashback (dinheiro de volta).
Ele funciona como um "empréstimo grátis" por 30 dias, mas só vale a pena se você pagar o valor total da fatura sempre e não houver juros escondidos no parcelamento.
Para não errar, a regra de ouro é simples: se o estabelecimento oferecer um desconto bom (acima de 5%), o Pix é imbatível. Se o preço for o mesmo em qualquer modalidade, use o Crédito para aproveitar os pontos e milhas do seu banco.
Independente da escolha, o que manda é o seu planejamento. A praticidade do cartão e a rapidez do Pix são ótimas, mas elas não podem ser uma surpresa desagradável quando você abrir o aplicativo do banco no fim do mês.