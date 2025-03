'MASSIVO'

Elon Musk diz que Twitter ficou fora do ar após 'ataque coordenado'

X enfrentou instabilidade para carregar posts para alguns usuários nesta segunda-feira (10)

O Downdetector, site que monitora falhas na web, registrou que os problemas começaram por volta das 6h45, mas se normalizaram rapidamente. No entanto, às 10h45, a instabilidade retornou, com um pico de mais de quatro mil notificações de usuários relatando problemas. >

No Google Trends, termos como "twitter instabilidade" e "twitter fora do ar hoje" tiveram um aumento por volta das 11h.>

A instabilidade do X foi registrada em diversas regiões do mundo. Em redes sociais como Bluesky e Threads, usuários relataram problemas em vários idiomas, incluindo inglês, espanhol e japonês. Segundo o Downdetector, a falha está relacionada a problemas de conexão com o servidor e afeta principalmente o aplicativo, responsável por 69% das notificações. A versão web também foi impactada, com 23% das reclamações.>