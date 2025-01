PADRINHO DOS FILHOS

Em Salvador, Andréia Sadi registra momento especial com Gilberto Gil

Nesta terça-feira (14), a jornalista compartilhou um dos seus filhos gêmeos ao lado do cantor

De férias em Salvador, o casal de jornalistas Andréia Sadi e André Rizek têm aproveitado o que há de melhor no verão soteropolitano. Depois de conhecer o Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, novo polo gastronômico da cidade após restauração minuciosa, o casal também desfrutou do som da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) em um dos palcos mais emblemáticos da capital baiana, o da Concha Acústico do Teatro Castro Alves.