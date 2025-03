PARCIAL BBB

Enquete BBB 25 aponta saída com metade dos votos no Paredão; confira quem deve ser eliminado

Eva, Vinicius e Joselma, a Dona Delma, disputam o paredão do BBB 25.

Eva, Vinicius e Dona Delma disputam o paredão do BBB 25. De acordo com a enquete realizada pelo CORREIO, a berlinda está, até a tarde deste sábado (29), definida . >

Na formação do paredão, ao vivo, Maike indicou dona Delma. "Eu indico a dona Joselma (Delma). Venho observando atitudes dela aqui e, quando ela é confrontada, já percebi que ela diz que não lembra, desconversa. Além disso, na semana passada ela me botou no Paredão, sendo que no dia anterior me disse que não votaria em mim". A terceira pessoa a compor o paredão foi Eva, que recebeu a maioria dos votos da casa. Ela vou votada por 7 pessoas (veja abaixo).>