Entenda por que você não deve usar branco de jeito nenhum na virada do ano

Sacerdotisa emocional explica porque a cor deve ser evitada na virada do ano

Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:53

O Brasil é um dos países em que as pessoas mais usam branco na virada do ano Crédito: Reprodução

No Brasil existe a cultura de usar branco na virada do ano, um hábito que se tornou comum durante o Réveillon, no rito de passagem para um novo ciclo que se inicia. No entanto, de acordo com a sacerdotisa emocional Pérola Hernandez, o branco não serve para todos.

Através de um vídeo publicado no Instagram, a influenciadora explica porque o branco não serve em todos os momentos. Pérola inicia o vídeo explicando que o costume é um rito da Umbanda. “Se for observar bem é só no Brasil que se veste branco e isso vem por uma tradição religiosa, e essa religião não é muito bem aceita por aqui”, disse Pérola se referindo ao preconceito que muitas pessoas têm contra as religiões de matriz africana no país constituído em sua maioria por cidadãos de religiões evangélicas.

Apesar de não ser apenas no Brasil que as pessoas usam branco na virada do ano, é um costume tipicamente brasileiro que se popularizou. A tradição tem influência das religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, e por isso ocorre com mais frequência no Brasil. Nessas religiões, o branco representa pureza e paz.

Segundo Pérola, que é umbandista, as pessoas não compreendem que as cores têm uma “sinergia com o propósito e comportamento atual”. Segundo ela, o “branco só funciona pra quem tá sobrecarregado, pra quem tá ansioso, pra quem tá agitado demais”, no entanto, “se você está apático, ou se você tá parado, sem ânimo, o branco não é recomendado”.