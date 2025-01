DRAMA FAMILIAR

Esposa expõe traições de músico de Thiaguinho: 'Tinha até foto da minha filha de short'

Mulher gravou vídeo chorando bastante e dizendo que marido tinha caso inclusive com esposa de amigos

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 09:06

Chris e Saymon Crédito: Reprodução

Christiane Moura, esposa de Saymon Saz, músico do cantor Thiaguinho, usou suas redes sociais para expor o drama que tem vivido. Ela contou que decidiu mexer no celular do marido e descobriu que ele traía ela com várias mulheres, inclusive esposas de amigos, e colecionava fotos inclusive da enteada, sem que a menina soubesse.

Saymon Saz que faz o violão e o vocal do cantor Thiaguinho desde 2012. A esposa dele conta que descobriu tudo através de um aplicativo de "nuvem" no celular do marido, onde ele guardava vídeos tendo relações sexuais com outras mulheres, fotos de mulheres da família da esposa e até da enteada, filha de Chris, usando short curto.

“Não acho justo o que eu estou passando. O Saymon não é essa pessoa que vocês acham. Ele não é essa pessoa fenomenal, maravilhosa […] Eu tô indo na Igreja porque eu tô tendo problemas com a minha filha e eu pedi pra Deus me dar uma orientação. Por algum motivo resolvi mexer no e-mail dele e eu vi que ele tinha um aplicativo de nuvem, onde se guarda foto, coisas que ninguém pode ver”, começa ela, em seu forte relato.

“Eu abri esse aplicativo, consegui baixar porque eu tenho a senha do e-mail. E eu não desejo pra ninguém o que eu vi. Saymon tem caso com a maioria das mulheres dos amigos dele, com a minha amiga de infância a Pâmela, esposa de um amigo dele também, o Diego. Eu desconfiei algumas vezes, mas ele falava que eu era louca, que não tinha nada a ver. Os telefones [das mulheres] eram gravados [no celular] com nome de homem, e-mails com mulheres falando: ‘Não me manda mensagem no Insta que a minha mulher tem a senha’, [caso com] fãs. Tudo o que você imagina”, seguiu.

Muito abalada, Chris disse que o marido não viajava para trabalhar, e sim para "humilhá-la e envergonhá-la", e que ficou devastada ao ver que o marido colecionava inclusive fotos da enteada, filha de Chris. “Umas fotos que não pegava o rosto da minha filha. Foto da minha filha abaixada, fotos das minhas irmãs, pessoas da minha família que estavam de short, um monte de fotos da academia, da Fran, da minha personal, um monte de vídeos dele transando com um monte de mulheres diferentes, tinha foto até de homem, de homem de sunguinha”.

A mulher disse ainda que no início do relacionamento, Saymon chegou a confessar que traia a ex-esposa com uma amiga dela, mas acreditou que com ela seria diferente. A esposa conta ainda que Saymon estava em tratamento para ser pai, já que é estéril.

Ela desmentiu ainda que esteja com Saymon por dinheiro, já que os dois dividem todas as contas da casa. “Eu tento demonstrar [que ele a sustenta] pra que ele tenha mais fãs, mais carreira, mas não é nada disso. Nossa viagem pros Estados Unidos eu paguei metade, tudo o que a gente tem eu ajudo a pagar”, expõe ela.

Chris ainda desabafa sobre problemas que está tendo com a filha, que está morando com o namorado. “Ele [Saymon] tinha fotos da minha filha. Ela tá namorando com um cara errado, saiu de casa, será que eu sou culpada? Será que ela sentiu isso [sobre as fotos] e eu não vi?”, diz, chorando.

“Isso não pode ficar assim. O cara não me procurava em casa, tomava tadalafila, viagra, o tempo todo. E eu achando que era a bipolaridade [dele], sempre apoiei […] Não me arrependo, não sei o que tenho que fazer, me perdoem”, finaliza ela.