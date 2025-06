TECNOLOGIA

Essas 5 configurações estão acabando com a bateria do seu celular, saiba como desligar

Seu smartphone está descarregando rápido? Descubra os segredos para economizar energia

Seu celular está descarregando rápido e você não sabe mais o que fazer? Muitas vezes, a culpa nem é sua, mas de alguns aplicativos que consomem energia escondidos. Muitas funções padrão parecem ajudar, mas na verdade drenam a bateria do aparelho, reduzindo drasticamente a autonomia diária.>

Identificar esses "ladrões" de bateria é fundamental para prolongar o tempo de uso do seu smartphone. A boa notícia é que você pode reverter essa situação com ajustes simples nas configurações. >

Pequenas mudanças, como desativar recursos desnecessários e limitar permissões de apps, fazem uma diferença enorme na vida útil da bateria. Otimizar as configurações garante mais horas de uso do seu dispositivo.>

Taxa de atualização de tela

Para economizar, em modelos Android, vá em “Configurações” - “Visor” - “Suavidade do movimento” e selecione “Padrão”. Este ajuste simples garante maior autonomia.>

Assistente de voz "Ok Google"

O recurso "Ok Google" mantém o microfone ativo o tempo todo, consumindo bateria mesmo sem uso. >

Desative-o em “Configurações” - “Google” - “Assistente” - “Voice Match”. Isso prolongará a carga do seu aparelho.>

Notificações de apps não utilizados

Notificações de aplicativos consomem energia, mas você pode gerenciá-las para economizar bateria. Acesse “Configurações” - “Notificações” - “Notificações do aplicativo” e desative as desnecessárias. Gerenciar as notificações é um passo importante.>