DICAS DE CASA

Esse é o melhor lugar para guardar as cebolas e fazer elas durarem 6 meses... e que você não sabia

Nunca mais jogue cebolas fora! Descubra como estender sua vida útil por até meio ano

Você guarda cebolas na geladeira? Se a resposta for sim, está cometendo um erro comum que diminui drasticamente a vida útil delas! Acreditamos que o frio preserve, mas para as cebolas, o efeito é contrário. Descubra agora o segredo para ter cebolas frescas por até seis meses, sem desperdício. >

A refrigeração parece uma solução prática, especialmente em dias quentes. No entanto, o ambiente gelado e úmido da geladeira é, na verdade, o pior lugar para suas cebolas, transformando-as em algo mole e encharcado rapidamente. Entenda o processo e como evitá-lo.>

O erro mais comum na conservação de cebolas

Guardar cebolas na geladeira é um hábito difundido, mas totalmente desaconselhável. Este ambiente úmido e frio faz com que as cebolas amoleçam e fiquem encharcadas rapidamente. Evite este erro para garantir a qualidade do seu tempero.>