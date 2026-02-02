ADEUS, GORDURA

Estudo aponta relação direta entre beber água regularmente e o colesterol

A água não é tratamento, mas pode reforçar cuidados preventivos diários

Agência Correio

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:00

Estudos analisam como a hidratação atua no metabolismo e no coração Crédito: Freepik

A hidratação, muitas vezes vista apenas como hábito básico, passou a ser analisada sob uma nova perspectiva. Pesquisas investigam se a água pode influenciar fatores ligados ao colesterol e à saúde cardiovascular.

Embora não haja comprovação de redução direta do LDL, especialistas apontam que manter o corpo hidratado favorece funções importantes do organismo, com reflexos no coração.

O interesse cresce à medida que estudos revelam conexões indiretas entre água, metabolismo e escolhas alimentares, ampliando o debate sobre prevenção.

Ingestão de líquidos e perfil lipídico

A associação entre água e colesterol costuma gerar interpretações equivocadas. De acordo com a cardiologista Tracy Paeschke, a hidratação não interfere na síntese de colesterol realizada pelo fígado.

Condições como diabetes, hipotireoidismo, doenças renais e fatores genéticos estão entre os principais responsáveis pelo LDL elevado. Medicamentos amplamente utilizados também influenciam esse equilíbrio.

Ainda assim, análises publicadas no The Journal of Nutrition observaram reduções modestas nos níveis lipídicos entre pessoas que ingeriam mais líquidos. Para os especialistas, segundo o portal grego Poradnik,, a hidratação pode apoiar o metabolismo, mesmo sem efeito direto.

Circulação, coração e hidratação

Os benefícios da água aparecem com mais clareza no sistema circulatório. A nutricionista clínica Jamie Baham explica que a desidratação aumenta a resistência do sangue, exigindo mais esforço do coração.

Dados do European Heart Journal indicam que indivíduos bem hidratados apresentam menor declínio da função cardíaca com o passar dos anos e menor risco de insuficiência cardíaca.

A água também é essencial para o funcionamento das fibras solúveis, que ajudam a eliminar parte do colesterol. Sem hidratação adequada, esse mecanismo perde eficiência.

Água como aliada da dieta

A ingestão de líquidos influencia diretamente o padrão alimentar. Segundo os estudos, beber mais água reduz o consumo de bebidas açucaradas, associadas ao aumento do LDL e dos triglicerídeos.

O excesso de açúcar estimula a produção de insulina, favorecendo a síntese de colesterol no fígado. Além disso, a hidratação ajuda a evitar o consumo excessivo de alimentos por confusão entre sede e fome.

Especialistas reforçam que a água não substitui mudanças de estilo de vida. No entanto, cria condições mais favoráveis para que dieta, exercício e medicamentos funcionem melhor.

Conclusões possíveis até agora

As pesquisas indicam que a água não reduz o colesterol LDL por si só. Ainda assim, ela contribui para a saúde cardiovascular e para a eficácia das estratégias alimentares.

A hidratação deve ser vista como parte do cuidado diário, e não como solução isolada. Seu papel é apoiar processos que, em conjunto, ajudam a proteger o coração.