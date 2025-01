LEMBRA DELE?

Ex-ator da Globo surpreende ao mudar de carreira e virar diplomata no Itamaraty

Gabriel concorreu com 8.825 candidatos no concurso de diplomacia em Brasília

Anna Luiza Santos

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 20:02

Gabriel Falcão Crédito: Reprodução

O ator Gabriel Falcão surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (24) ao compartilhar nas redes sociais que foi aprovado no concurso público para diplomata e agora vai trabalhar no Palácio Itamaraty, em Brasília. O ator fez parte do elenco da ‘Malhação’, em 2013, e o seu último papel nas telinhas foi em 2021 na novela ‘Nos Tempos do Imperador’. >

Gabriel explicou que foram 8.825 candidatos concorrendo a apenas 37 vagas. Ele conseguiu a colocação de 11º lugar e vai ganhar um salário inicial de R$ 20,9 mil. >

Na legenda da publicação, o novo diplomata comemorou. “Não é exagero dizer que esse foi, de longe, o maior desafio da minha vida: mais de dois anos de dedicação, sacrifícios, incertezas, decisões difíceis, erros, percalços e angústias, mas, acima de tudo, muito aprendizado. Em primeiro lugar, sempre há tempo para fazer novas escolhas, mais maduras e mais conscientes do que se é e do que se quer; e, em segundo, nossas melhores escolhas são aquelas que não se baseiam no que é mais fácil, cômodo, seguro ou esperado, mas sim no que é mais significativo”, escreveu. >