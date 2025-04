PERIGO

Ex-atriz da Globo aparece sangrando em vídeo após acidente: 'Fiquem atentos'

Nos comentários da publicação, seguidores da atriz enviaram mensagens de carinho e solidariedade

A atriz Isadora Ribeiro, conhecida por papéis marcantes nas novelas brasileiras dos anos 1990, passou por um susto nesta terça-feira (22), ao sofrer um acidente envolvendo o porta-malas do próprio carro. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou detalhes do ocorrido e aproveitou para deixar um alerta aos seguidores.>

“Um susto que poderia ter sido pior”, escreveu a artista. “Hoje, ao colocar as compras no porta-malas, o carro — que estava inclinado em uma rampa — fez a tampa descer com tudo… direto na minha cabeça. O impacto foi forte, abriu um corte e me fez repensar como, em segundos, algo simples pode se tornar perigoso. Fiquem atentos aos detalhes. Às vezes, é neles que mora o risco.”>