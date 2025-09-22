Ex de repórter da Globo morre de mal súbito enquanto dormia: ‘Rezem por ele’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:19
O ex-namorado de um repórter da Globo faleceu de mal súbito enquanto dormia na manhã desta segunda-feira (22), gerando comoção. Ben-Hur Correia, repórter do grupo Globo e pesquisador do Centro de Estratégia e Inovação da Coppead (UFRJ), lamentou a morte do ex-companheiro, Lucas Costa Felicíssimo, através das redes sociais.
Lucas Costa
“Ele teve um mal súbito enquanto dormia, e faleceu na manhã de hoje”, escreveu o jornalista em um story no Instagram. Ben ainda relembrou os momentos em que compartilharam a vida juntos.
“Vivemos anos incríveis. Lucas emanava amor. Por isso eu peço que rezem por ele, e amem muito os seus próximos”, declarou.
O repórter descreveu o momento como “difícil e pessoal”. Lucas Costa era endocrinologista e atendia em um consultório particular no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O médico aparece em publicações que Ben compartilhava nas redes sociais, exaltando o carinho e o afeto mútuo.