Ex de repórter da Globo morre de mal súbito enquanto dormia: ‘Rezem por ele’

Morte do médico foi informada pelo repórter através das redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:19

Ben-Hur relembrou Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-namorado de um repórter da Globo faleceu de mal súbito enquanto dormia na manhã desta segunda-feira (22), gerando comoção. Ben-Hur Correia, repórter do grupo Globo e pesquisador do Centro de Estratégia e Inovação da Coppead (UFRJ), lamentou a morte do ex-companheiro, Lucas Costa Felicíssimo, através das redes sociais.

“Ele teve um mal súbito enquanto dormia, e faleceu na manhã de hoje”, escreveu o jornalista em um story no Instagram. Ben ainda relembrou os momentos em que compartilharam a vida juntos.

Repórter de despediu do ex através das redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Vivemos anos incríveis. Lucas emanava amor. Por isso eu peço que rezem por ele, e amem muito os seus próximos”, declarou.

