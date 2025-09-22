POLÊMICO

Marca lança sorvete de leite materno; entenda como é feito

Empresa norte americana teve a iniciativa para conscientizar as pessoas sobre a importância da amamentação

Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 21:41

Marca americana lançou sorvete com sabor de leite materno Crédito: Reprodução

Um novo sabor de sorvete deu o que falar nas redes sociais, gerando polêmica nos Estados Unidos (EUA) e mundo afora. A marca norte-americana OddFellows Ice Cream Co., em colaboração com a companhia de saúde materna Frida, lançou nos Estados Unidos uma edição limitada de sorvete com sabor de leite materno. Sim, isso mesmo que você leu.

Polêmico, o lançamento inovador buscou chamar atenção para os desafios da amamentação e, por isso, foi lançado em agosto, Mês Nacional da Conscientização sobre a Amamentação nos EUA. Internacionalmente, o dia 1 de agosto é considerado o Dia Mundial da Amamentação.

O sabor diferentão ficou disponível de 5 a 10 de agosto deste ano em unidade do OddFellows em Nova York ou também para delivery na cidade estadunidense. “É a combinação perfeita da doçura, maciez e nutrição que todos gostaríamos de provar mas temos menos de pedir", informou a marca.

Saiba como é feito

Não, não foi utilizado leite materno real na composição do sorvete. O gosto e os benefícios do leite materno foram simulados com ingredientes enriquecidos com Omega-3, lactose, calcio, ferro, vitamina C e Zinco.