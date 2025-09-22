Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marca lança sorvete de leite materno; entenda como é feito

Empresa norte americana teve a iniciativa para conscientizar as pessoas sobre a importância da amamentação

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 21:41

Marca americana lançou sorvete com sabor de leite materno
Marca americana lançou sorvete com sabor de leite materno Crédito: Reprodução

Um novo sabor de sorvete deu o que falar nas redes sociais, gerando polêmica nos Estados Unidos (EUA) e mundo afora. A marca norte-americana OddFellows Ice Cream Co., em colaboração com a companhia de saúde materna Frida, lançou nos Estados Unidos uma edição limitada de sorvete com sabor de leite materno. Sim, isso mesmo que você leu. 

Polêmico, o lançamento inovador buscou chamar atenção para os desafios da amamentação e, por isso, foi lançado em agosto, Mês Nacional da Conscientização sobre a Amamentação nos EUA. Internacionalmente, o dia 1 de agosto é considerado o Dia Mundial da Amamentação. 

Sorvete de leite materno

Marca americana lançou sorvete com sabor de leite materno por Reprodução
Marca americana lançou sorvete com sabor de leite materno por Reprodução
Marca americana lançou sorvete com sabor de leite materno por Reprodução
1 de 3
Marca americana lançou sorvete com sabor de leite materno por Reprodução

O sabor diferentão ficou disponível de 5 a 10 de agosto deste ano em unidade do OddFellows em Nova York ou também para delivery na cidade estadunidense. “É a combinação perfeita da doçura, maciez e nutrição que todos gostaríamos de provar mas temos menos de pedir", informou a marca. 

Saiba como é feito

Não, não foi utilizado leite materno real na composição do sorvete. O gosto e os benefícios do leite materno foram simulados com ingredientes enriquecidos com Omega-3, lactose, calcio, ferro, vitamina C e Zinco.

Já o corante amarelo foi utilizado para criar um aparência semelhante ao colostro, leite que pode ser produzido pela mulher desde o 5º mês de gestação até 5 dias após o parto e é considerado especialmente rico em nutrientes e anticorpos.

Leia mais

Imagem - Menino de 2 anos diz que recebeu visita de Jesus em seu berço: ‘Olhos de fogo’; veja vídeo

Menino de 2 anos diz que recebeu visita de Jesus em seu berço: ‘Olhos de fogo’; veja vídeo

Imagem - O perfume ideal para cada signo do zodíaco: saiba qual é o seu

O perfume ideal para cada signo do zodíaco: saiba qual é o seu

Imagem - Sheron Menezzes fará participação especial em 'Dona de Mim'; saiba como será

Sheron Menezzes fará participação especial em 'Dona de Mim'; saiba como será

Mais recentes

Imagem - Menino de 2 anos diz que recebeu visita de Jesus em seu berço: ‘Olhos de fogo’; veja vídeo

Menino de 2 anos diz que recebeu visita de Jesus em seu berço: ‘Olhos de fogo’; veja vídeo
Imagem - O perfume ideal para cada signo do zodíaco: saiba qual é o seu

O perfume ideal para cada signo do zodíaco: saiba qual é o seu
Imagem - Cinco papagaios são separados em zoológico por xingarem visitantes e rirem juntos de situação

Cinco papagaios são separados em zoológico por xingarem visitantes e rirem juntos de situação

MAIS LIDAS

Imagem - Emprego: Salvador tem 522 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta segunda-feira (22)
01

Emprego: Salvador tem 522 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta segunda-feira (22)

Imagem - Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa
02

Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
03

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil
04

Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil