FAMOSOS

Exigente, Solange Couto revela que está há três anos sem beijo e sexo: 'A gente até sonha, né?'

Segundo ela, o medo de se decepcionar com homens novamente é grande

Desde que se divorciou de Jamerson Andrade, com quem foi casada por 12 anos, Solange Couto, 67 anos, tem dificuldade de se envolver novamente com alguém. A atriz conta que desde que ficou solteira, nunca mais se envolveu com ninguém, nem de forma superficial.>

Segundo ela, são três anos sem beijar na boca ou transar. "Estou comigo e com a carreira. Não estou nem querendo beijar na boca", brincou. Ao ser questionada sobre relações sexuais, ela admitiu. “A gente até sonha, né? Um sonho assim meio... Mas o medo da decepção, de novo, com as pessoas, faz me preservar", alegou. >