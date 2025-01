PRESSÃO ESTÉTICA

Fabiana Karla sobre emagrecimento: 'Fiz dietas a vida inteira e vejo que me violentei'

Humorista celebra a maturidade perto dos 50 anos

“Eu escolhi tentar me divertir com a vida, porque a gente já tem tantas situações que sabotam a vida da gente. Claro que a vida não é um doce total, mas eu estou na sobremesa da vida. Com 50 anos, eu quero a sobremesa da vida. Você tendo saúde, você tem tudo, por isso não me preocupo esteticamente”, declarou. >