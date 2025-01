VEJA FOTOS

Fábio Porchat posta foto nu com a namorada em mar das Maldivas

Humorista apareceu pelado ao lado de Priscila Castello Branco tomando banho de mar em viagem

Elis Freire

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 14:31

Fábio Porchat e Priscila Castello Branco Crédito: Reprodução

O humorista e apresentador Fábio Porchat surpreendeu a web nesta terça (7) ao compartilhar foto com a namorada Priscila Castello Branco tomando banho nus nas águas do mar cristalino das Maldivas. "A foto perfeita não exis...", escreveu Porchat ao postar uma das fotos.

Na sequência de imagens da viagem, Fábio mostrou um momento de perrengue chique, em que caiu dos famosos decks do país asiático onde andava com a bicicleta direto no mar. O famoso brincou sobre o acidente, que não gerou nenhum dano físico. "Como cheguei a esse ponto? Próximo stories", disse Porchat, em tom bem humorado.

O apresentador também expôs um vídeo gravado pela namorada em que aparece andando de bicicleta pelos decks, aproveitando a linda orla de Maldivas.

Veja fotos:

Namorada de Porchat pula pelada em Maldivas Crédito: Reprodução

Fábio Porchat nu em mar das Maldivas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Fábio cai com bicicleta dentro mar Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Casal de pombinhos

O humorista Fábio Porchat assumiu o namoro com a também humorista Priscila Castello Branco em agosto de 2023. Os rumores de affair entre os dois surgiram antes do término do casamento do apresentador com a produtora Nataly Mega, no início deste ano.

O casal chegou a viajar junto para a Antártica em janeiro do mesmo ano, após Porchat romper o casamento de oito anos com Nataly. Um dos motivos do término com a ex, segundo ele, foi o fato de não querer ser pai.

Priscila também é atriz e humorista. Com sete anos de carreira no teatro e na televisão, ela chegou a participar das novelas Salve-se Quem Puder (2020) e Deus Salve o Rei (2018), ambas na TV Globo.