Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha visitam reserva indígena na Bahia

A apresentadora ainda revelou se vai visitar Salvador durante sua passagem pelo estado

Curtindo temporada de férias na Bahia, a apresentadora Fátima Bernardes e o deputado federal Túlio Gadêlha visitaram a Reserva Indígena Pataxó, no Parque Nacional de Monte Pascoal, em Porto Seguro. Através das redes sociais, o casal compartilhou registros do passeio e exaltou o local: “História, cultura, natureza, gentileza, tudo em um só lugar.”

Criado em 1943, o parque foi oficialmente implantado como uma unidade de conservação em novembro de 1961. Único dos parques nacionais a conter “histórico” em seu nome, é reconhecido como a primeira porção de terra do Brasil a ser avistada por navegadores portugueses em 1500. Declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, o PNHMP tem diversos atrativos turísticos e culturais como trilhas, praias, rios, passeios de barco e de buggy, monumentos, experiências culinárias e etnovivências.

Em clima de lua de mel, Fátima e Túlio têm aproveitado as belezas e encantos da Bahia durante esta temporada de Verão. Nos últimos dias, o casal esteve em Trancoso e em Caraíva, distrito que pertence ao município de Porto Seguro, famoso por seu clima calmo e acolhedor. Através das redes sociais, a apresentadora do programa “Assim Como a Gente”, do GNT, foi questionada por Regina Casé se visitaria Salvador durante sua passagem pelo estado. “Infelizmente, não”, respondeu.